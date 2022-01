Gedenken an Oury Jalloh

Florenturna

Vor 17 Jahren starb Oury Jalloh, an Händen und Füßen gefesselt, in einer Polizeizelle in Dessau. In seinem Gedenken und für eine Wiederaufnahme der Ermittlungen wegen Mordes demonstrierten am Freitag Hunderte Menschen in der sachsen-anhaltischen Stadt. Schätzungen von Beobachtern gingen zunächst von zwischen 1.500 und 2.000 Teilnehmern aus. Die Polizei zählte zwischenzeitlich 1.900. Ein im November veröffentlichtes Gutachten ergab, dass ein Brandbild wie in der Zelle, in der Oury Jalloh starb, nur mit der Verwendung von Brandbeschleuniger zu erreichen ist. (jW)