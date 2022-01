»US-Streben nach Hegemonie ist undemokratisch«

Leah Millis/REUTERS Was meint die US-Regierung, wenn sie von Demokratie spricht? Von Biden organisierter Gipfel am 9. Dezember 2021

Sie sind Teil der Kampagne »No Cold War«. Was verbirgt sich dahinter?

Die internationale Kampagne »No Cold War« wurde im Juli 2020 gegründet, um Widerstand gegen den neuen kalten Krieg gegen China zu organisieren, der von der US-Regierung unter Donald Trump entfacht wurde. Leider hat US-Präsident Joe Biden die aggressiven Drohungen fortgesetzt und sogar verschärft. Wir sehen die US-Aggression gegen China als ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden und den Wohlstand, und unser Ziel ist es, eine möglichst breite Front dagegen aufzubauen.

Für viele Menschen beschreibt der Begriff »Kalter Krieg« ein Phänomen der Vergangenheit. Warum verwenden Sie ihn?

Die Motivation für den neuen kalten Krieg der USA gegen China ist dieselbe, wie die des Kalten Krieges gegen die UdSSR im 20. Jahrhundert. Das Ziel des Establishments der USA ist es, die eigene Vorherrschaft in der Welt aufrechtzuerhalten. Der spektakuläre wirtschaftliche und technologische Aufstieg Chinas in den vergangenen 40 Jahren wird von Washington als Bedrohung für die globale Hegemonie betrachtet. Dieses Streben der USA nach weltweiter Vorherrschaft ist von Natur aus antidemokratisch, da es bedeutet, dass ein Land mit weniger als fünf Prozent der Weltbevölkerung versucht, 95 Prozent der Menschheit Vorschriften zu machen.

Wie im Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts versuchen die USA, mit Aggressionen und falschen Anschuldigungen internationale Spannungen und Spaltungen zu erzeugen. Natürlich gibt es auch viele Unterschiede. Wir leben heute in einer viel stärker vernetzten Welt. China steht im Zentrum der Weltwirtschaft und ist in der Tat deren dynamischster Teil. Versuche, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und dem Rest der Welt zu unterbrechen, sind eine ernsthafte Bedrohung für Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Lebensstandard, auch in den USA selbst. Die US-Politik wird die Welt ärmer machen.

In einer Erklärung auf der Homepage »No Cold War« spricht Ihre Kampagne von »zunehmend aggressiven Äußerungen und Aktionen« Washingtons gegen Beijing. Wie genau drücken sich diese aus?

Die Aggression der US-Regierung gegen China hat viele Dimensionen. Dazu gehören der von Trump entfachte Handelskrieg, die internationalen Angriffe auf chinesische Technologieunternehmen wie Huawei und die unerbittliche Propagandakampagne im Stile des Kalten Krieges, mit der versucht wird, China fälschlicherweise für eine ganze Reihe von Problemen verantwortlich zu machen – von der Coronaviruspandemie bis zum Klimawandel.

Besonders bedrohlich ist die militärische Aufrüstung. Die USA verfügen über 400 Militärstützpunkte in der direkten Umgebung der Volksrepublik, haben gerade einen kolossalen Militärhaushalt in Höhe von 778 Milliarden Dollar genehmigt, der sich in erster Linie gegen Beijing richtet, und im September 2021 einen neuen Militärpakt mit Großbritannien und Australien – bekannt als ­AUKUS – geschlossen, um China zu bedrohen.

Ihre Lösung für die zunehmende Konfrontation ist laut dem oben angesprochenen Statement »maximale globale Zusammenarbeit«. Wie könnte eine solche aussehen?

Die Menschheit ist mit existentiellen Bedrohungen konfrontiert, die nur durch globale Zusammenarbeit zu lösen sind. Die Beendigung der Pandemie, das Aufhalten des Klimawandels und ein Ende der Bedrohung durch einen Atomkrieg gehören zu den größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Anstatt eine aggressive und spaltende internationale Agenda zu verfolgen und enorme Ressourcen für die Militarisierung zu verschwenden, sollten die USA und ihre Verbündeten mit China zusammenarbeiten. Die Vereinten Nationen bieten einen klaren Rahmen, innerhalb dessen ein solcher Kurs verfolgt werden kann.

Sie nehmen an der XXVII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz teil. Warum halten Sie Veranstaltungen wie diese für wichtig?

Die Rosa-Luxemburg-Konferenz ist eine wichtige Gelegenheit, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu diskutieren und Wege in die Zukunft zu erörtern. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung »Hände weg von Russland und China« könnte nicht passender sein.