Alle Wege zum Frieden führen über Moskau

picture alliance / Mikhail Metzel/TASS/dpa | Mikhail Metzel Wladimir Putin dringt auf vertragliche Zusicherungen, dass die NATO ihre Osterweiterung stoppt und militärische Aktivitäten nahe der russischen Grenze einstellt

Auf einem Treffen der NATO-Außenminister haben die westlichen Staaten am Freitag erste Absprachen für die bevorstehenden Gespräche zwischen den USA und Russland getroffen. Vertreter der Regierungen in Washington und Moskau setzen am Montag in Genf ihre Verhandlungen über eine Deeskalation im Ukraine-Konflikt fort, die nach dem Videogipfel der Präsidenten Joseph Biden und Wladimir Putin am 7. Dezember gestartet worden waren. Moskau dringt auf vertragliche Zusicherungen, dass das Kriegsbündnis die Aufnahme neuer Mitglieder in Osteuropa und im Kaukasus unterlässt und militärische Aktivitäten nahe der russischen Grenze einstellt. Vor dem NATO-Außenministertreffen hieß es, es sei denkbar, mit Moskau über Abrüstung und mehr militärische Transparenz zu verhandeln. Nach den US-amerikanisch-russischen Gesprächen am Montag soll am Mittwoch der NATO-Russland-Rat zusammenkommen und die Verhandlungen fortführen – erstmals seit Juli 2019.

Aus der EU, die in die Vorbereitung der Genfer Gespräche nicht eingebunden ist, waren weiterhin verärgerte Äußerungen zu hören. Mit dem Biden-Putin-Videogipfel haben die USA auf westlicher Seite die Führung der Ukraine-Verhandlungen an sich gezogen, die zuvor im »Normandie-Format« stattfanden. Damit hatten sie auf westlicher Seite unter Führung der EU-Vormacht Deutschland gestanden. Freilich haben die »Normandie«-Verhandlungen sieben Jahre lang kaum Fortschritte gebracht. Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) war am Mittwoch eigens für wenige Stunden nach Washington geflogen, um bei ihrem Amtskollegen Antony Blinken darauf zu dringen, die Biden-Regierung solle in ihren Gesprächen mit Moskau »keine Entscheidung über die Sicherheit in Europa ohne Europa« fällen.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wiederum hatte auf einer Reise in die Ostukraine mit Blick auf die Genfer Gespräche trotzig erklärt: »Sie werden mit uns reden müssen.« Man lebe schließlich nicht mehr »in den Zeiten von Jalta«, fügte Borrell hinzu, auf die Aufteilung Europas in eine westliche und eine östliche Interessenssphäre Anfang 1945 anspielend. In der kommenden Woche werden die EU-Außen- und Verteidigungsminister darüber debattieren, wie die Union damit umgehen soll, dass Washington sie ausbootet. Indem die USA ihre Verbündeten in der EU nur über die NATO einbinden, haben sie sich die straffe Führung im Verhandlungsprozess mit Moskau gesichert. In ähnlicher Weise hatten sie im September mit dem AUKUS-Pakt Frankreich im Pazifik hintergangen und so ihre alleinige Führung im dortigen Machtkampf gegen China zementiert.

In den USA hält unterdessen die Debatte darüber an, ob es nicht notwendig sei, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben. Das Wall Street Journal zitierte zu Wochenbeginn den russischen China-Experten Wassili Kaschin mit der Einschätzung, die USA hätten in ihrem Machtkampf gegen die Volksrepublik keine Chance, wenn sie nicht »all ihre Ressourcen auf den Pazifik konzentrieren«. Aktuell machten Russland und Iran eine solche Konzentration »fast unmöglich«. Um dem Dilemma zu entkommen, könne man »den Umgang mit Russland mildern«, schlug das Wall Street Journal vor. Völlig unabhängig davon hat Washington zunehmend Erfolg bei seinem Bestreben, für die militärische Kräftekonzentration im Pazifik auch die Verbündeten in Europa zu gewinnen: Die Fregatte »Bayern« ankert auf ihrer Asien-Pazifik-Fahrt zur Zeit bei Chinas Rivalen Vietnam.