Sexistische Justiz

REUTERS/Sergio Perez Die Forderung von Gerechtigkeit für Opfer sexualisierter Gewalt ist weiter höchst aktuell (Madrid, 25.11.2018)

Es ist ein unfassbares Urteil: Das spanische Verfassungsgericht sieht kein Problem darin, dass eine Frau zur Begleichung ihrer Geldschulden zum Oralsex gezwungen wurde. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Richter sich nicht dafür zuständig sehen, gegen das Urteil eines Gerichts in Palma de Mallorca vorzugehen. Dieses hatte keine Straftat darin erkannt, dass eine Frau von ihrem Schwager zu Oralsex gezwungen wurde, weil sie ihm 15.000 Euro schuldete. Auch den Tatbestand der Nötigung sahen die Richter nicht als erwiesen an, obwohl die Frau ausgesagt hatte, dass sie den Sexualakt gegen ihren Willen vornehmen musste.

Die Gleichstellungsministerin der spanischen Regierung, Irene Montero von der Linkspartei Podemos, zeigte sich im Anschluss auf dem Kurznachrichtendienst Twitter empört: »Eine verzweifelte Frau bittet ihren Schwager um Hilfe. Gegen Geld zwingt er sie, seine ›Hure‹ zu sein und Oralverkehr zu vollziehen. Als sie es nicht mehr aushält, droht er ihr und ihrer Tochter mit rechtlichen Schritten. Sie erhebt Anklage, und dann passiert das.«

Dass das Urteil des spanischen Verfassungsgerichts für so heftige Diskussionen sorgte, liegt auch daran, dass Prostitution in Spanien nicht als Arbeit anerkannt wird. Sexarbeitende haben in der Folge unter anderem keinen Zugang zur Gesundheits-, Renten- und Pflegeversicherung. Die spanische Regierung aus sozialdemokratischem PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP) möchte das ändern. Die Koalitionspartner betonen allerdings, dass das langfristige Ziel sein müsse, allen Frauen und anderen, die heute in der Sexarbeit tätig sind, die Möglichkeit zu verschaffen, in anderen Bereichen zu arbeiten.

Noch in diesem Monat soll ein Gesetz ins Parlament eingebracht werden, das als Werkzeug im Kampf gegen »Menschenhandel mit dem Zweck der sexuellen Ausbeutung von Mädchen und Frauen« dienen soll. Eine Legalisierung von Sexarbeit würde die Änderung nicht bedeuten, Opfern von Menschenhandel würde allerdings erleichtert, sich eine Arbeit in einem anderen Bereich zu suchen. Zu diesem Zweck sieht das Gesetz eine Arbeitsvermittlung vor. Laut Entwurf sollen den Frauen so ihre »Rechte und lebenswichtige Alternativen« garantiert werden. Laut dem geplanten »Gesetz für die Garantie der sexuellen Freiheit« soll zudem Zuhälterei bestraft werden.

Ähnlich wie in Frankreich wollte der PSOE auch die Bestrafung von Freiern durchsetzen, kam damit allerdings bei seinem Partner UP nicht durch. Mehrere Sexarbeitendenorganisationen sprechen sich gegen das geplante Gesetz aus, da es ihrer Meinung nach weitere Repression statt einer für notwendig erachteten Legalisierung vorsieht. Laut ihnen kann eine Verschärfung der Regularien zu einer Zunahme an Mafiastrukturen führen, die Frauen in der Sexarbeit ausbeuten, da diese ihre Tätigkeit nicht mehr geduldet in Bordellen ausüben könnten.

Das Urteil des Verfassungsgerichts zeigt zum wiederholten Male deutlich, dass die Judikative in ihren Entscheidungen oft hinter die der Legislative und Exekutive zurückfällt. Statt einem Opfer sexualisierter Gewalt Hilfe zu leisten, lässt es die Frau auf Mallorca mit ihrem Peiniger allein. Dabei befindet sich Spanien durchaus auf einem guten Weg, was die Bereitstellung von Hilfen für Betroffene sexualisierter Gewalt angeht. Wie die Zeitung El Periódico am Mittwoch berichtete, wurden im vergangenen Jahr fast 70.000 Frauen polizeilich vor Tätern geschützt, das sind fast 6.000 mehr als 2020 – ein Anstieg von neun Prozent.