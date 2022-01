Branche unter Druck

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Begründet wird der Jobabbau bei Bosch mit der Transformation. Die IG Metall hält das für vorgeschoben (Demonstration der Beschäftigten in Arnstadt am 19.11.2021)

Jahrzehntelang schien es für die deutsche Automobilindustrie nur steiles Wachstum zu geben. Doch nicht nur wegen der Coronapandemie ist der Trend gebrochen. Lieferketten funktionieren nicht, die Entwicklung neuer Technologien wurde verschlafen. Krisenstimmung macht sich breit – auch in vielen Zulieferbetrieben.

Der Autozulieferer Ifa-Gruppe mit Sitz im sachsen-anhaltischen Haldensleben wird bis Ende März komplett von der Münchener Finanzierungsgesellschaft Aequita geschluckt – einem auf die Übernahme von Firmen in finanziellen Schwierigkeiten spezialisierten Unternehmen. Seit Jahren kränkelt der 1959 in der DDR aus dem Zusammenschluss dreier Hersteller hervorgegangene Industrieverband Fahrzeugbau, der einst unter anderem Trabis und Wartburgs produzierte. Seit 1992 in Privatbesitz, soll die Ifa-Gruppe überschuldet sein. Dem Sanierungskurs unter dem Treuhänder und Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz fielen zuletzt rund 400 Arbeitsplätze zum Opfer. Insgesamt bleiben ungefähr 2.600, davon 1.300 in Haldensleben. Wie es weitergeht beim Hersteller von Wellen und Gelenken für BMW, Mercedes, Porsche und VW, muss sich zeigen.

Auch beim weltgrößten Zulieferer Bosch brodelt es gewaltig, weil enormer Beschäftigtenabbau droht. So habe das Unternehmen im thüringischen Arnstadt überraschend 103 Angestellte »freigestellt«, wie die Gewerkschaftszeitschrift Metall in ihrer Ausgabe Januar/Februar 2022 mitteilte. Das bedeute einen Bruch des Tarifvertrags, denn dieser schließe betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2022 aus. Im badischen Bühl könnten 1.000 Arbeitsplätze durch Verlagerung an einen Billiglohnstandort verlorengehen, in München 265 Beschäftigte durch Verlegung der Kraftstoffpumpenherstellung arbeitslos werden. Begründet wird der Jobabbau mit der Transformation. Doch laut IG Metall hätten die konkreten Fälle damit nichts zu tun, sondern allein mit dem Erreichen der Gewinnmarge von sieben Prozent. »Wir haben unzählige Gespräche geführt, um konstruktive Lösungen für den Erhalt und Umbau der Standorte zu finden«, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Frank Sell in der Zeitschrift. Da es kein Entgegenkommen der Geschäftsleitung gab, demonstrierten 2.500 betroffene Beschäftigte am Bosch-Aktionstag im November.

Bereits Ende September hatten etwa 300 Beschäftigte des Autozulieferers FYSAM in Steinheim nach einem Aufruf der örtlichen IG Metall gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz protestiert, wie der Südwestrundfunk berichtete. Als vor zwei Jahren der chinesische Glashersteller Fuyao (FY) bei dem Hersteller von Autozierleisten SAM einstieg, sei das gut angekommen. Inzwischen sollen chinesische Beschäftigte in der Produktion eingesetzt werden und die Stammbelegschaft verdrängen. Dafür gebe es keinen erkennbaren Grund, erklärte Martin Purschke von der IG Metall Göppingen-Geislingen, da die langjährigen Mitarbeiter mit der Produktion wohlvertraut seien.

Die IG Metall richtet weitere Vorwürfe gegen FYSAM: So mangele es an Arbeitsschutzeinrichtungen wie Absauganlagen. Das Entgelt liege nur knapp über dem Mindestlohn. Im November leitete die Staatsanwaltschaft Ellwangen ein Strafverfahren wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit gegen FYSAM ein. Zuvor hatte der Zoll das Unternehmen geprüft, meldete die Heidenheimer Zeitung. Die chinesischen Mitarbeiter würden danach an sieben Wochentagen bis zu zehn Stunden täglich arbeiten. Nun muss sich zeigen, was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben.

Wie groß der Druck auf die Automobilzuliefererbranche ist, zeigte sich auch auf einer von Hans-Böckler-Stiftung und IG Metall organisierten Konferenz im Herbst. Halbleitermangel und Managementfehler in den Unternehmen setzten allen zu, befand Kai Bliesener von der Gewerkschaft. Seien 2019 noch 5,5 Millionen Autos in der Bundesrepublik produziert worden, liefen 2021 nur rund 3,5 Millionen von den Bändern. Das Minus treffe auch die Beschäftigten. Hoffnungen setzten die Teilnehmer aus Gewerkschaft und Wissenschaft auf den Ausbau der ­E-Mobilität und der Wasserstofftechnologie. Gleichwohl bleibe die Sicherung von Beschäftigung schwierig, so Martin Schwarz-Kocher vom Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut IMU, da Betriebsräte bei strategischen Entscheidungen zur Transformation in den Unternehmen kaum Mitbestimmungsrechte hätten. Dennoch gebe es Beispiele, die zeigten, dass es anders gehe: Betriebsräte hätten in einem Zulieferbetrieb für Verbrenner gemeinsam mit dem Management Zukunftsprojekte entwickelt. Der geplante Arbeitsplatzabbau konnte so von 250 auf 50 Stellenverluste reduziert werden.