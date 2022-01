Supermacht im Abstieg

Michael Reynolds/Pool EPA/AP/dpa Präsident Joseph Biden spricht in der Statuary Hall des US-Kapitols anlässlich des Jahrestags der Erstürmung des Gebäudes

Stärker zerrissen denn je sind die Vereinigten Staaten ein Jahr nach dem Sturm auf das Kapitol. Zu der tiefen Kluft zwischen Reich und Arm, zum grassierenden Rassismus, zur eskalierenden Schusswaffengewalt und allerlei weiteren die Gesellschaft von innen zerfressenden Missständen kommen immer härtere politische Frontbildungen hinzu. Gerade einmal 55 Prozent der US-Amerikaner sind der Meinung, Joseph Biden habe die Wahl im November 2020 ganz legitim gewonnen. Unter den Republikanern, die diese Ansicht weit überwiegend nicht teilen, ist die Mehrheit der Auffassung, bei den »Ereignissen vom 6. Januar« habe es sich um den ehrenwerten Versuch gehandelt, eine krasse Wahlfälschung zu stoppen. Bidens Versuch, die klaffenden Brüche mit einem billionenschweren Sozialprogramm notdürftig zu übertünchen, steht vor dem Scheitern – in einer Zeit, in der starke Kräfte unter den Republikanern mit Macht stets weiter nach rechts drängen. Am Mittwoch warnte Expräsident James »Jimmy« Carter eindringlich, er »fürchte um unsere Demokratie«.

Wären die USA ein normales Land – man müsste sich Sorgen um sie machen. Wären sie noch die Supermacht, die sie um die Jahrtausendwende waren, dann wären mit Blick auf ihre innere Entwicklung und auf die Folgen für die Welt große Sorgen angebracht. Nun sind die Vereinigten Staaten mittlerweile aber eine Supermacht, die sich sichtbar im Abstieg befindet: Sie hat ihre großen Kriege in Afghanistan, im Mittleren Osten zwar nicht militärisch, aber politisch verloren. Sie hat es trotz aller Anstrengungen nicht geschafft, Russland in die Knie zu zwingen – im Gegenteil, Moskau erzielt heute wieder weltpolitische Erfolge. Und was noch schwerer wiegt: Im großen Machtkampf gegen den Hauptrivalen China verlieren die USA ihren lange gewohnten Vorsprung an der ökonomischen Basis aller politischen und militärischen Macht. Die Volksrepublik holt auch technologisch in rasantem Tempo auf, und das nicht zuletzt in entscheidenden Zukunftsbranchen, so etwa bei künstlicher Intelligenz. Der weitere Abstieg der Vereinigten Staaten ist, so scheint es, kaum noch aufzuhalten.

Was bedeutet das für eine Macht, die im Inneren völlig zerfressen ist, die ihre Risse nicht mehr kitten kann, in der einer der beiden großen politischen Blöcke immer weiter nach rechts drängt, sich zusehends radikalisiert? Schon heute gibt es fast nur noch eines, womit sich die gesellschaftlichen Klüfte notdürftig überbrücken lassen: der Wille, weltweit die Nummer eins zu bleiben, den globalen Gang der Dinge zu lenken, den eigenen Profit zu wahren. Und dazu, darüber herrscht Konsens, muss China am weiteren Aufstieg gehindert werden, mit allen Mitteln. Bidens Politik gegenüber Beijing unterscheidet sich nicht von der Trumpschen Aggression. Wie die soziale Radikalisierung in den USA diese Aggression zuspitzt, das ist die große weltpolitische Frage, die sich, ein Jahr danach, aus dem Sturm auf das Kapitol ergibt.