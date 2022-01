Ottawa gibt nach

Amy Romer/REUTERS »Jedes Kind zählt«: Aktivisten demonstrieren am ersten Nationalen Tag für Wahrheit und Versöhnung in Vancouver (30.9.2021)

Die kanadische Regierung gibt im Streit um die Entschädigungsforderungen der indigenen First Nations nach und hat zu diesem Zweck einen Etat von 40 Milliarden kanadischen Dollar (28 Milliarden Euro) aufgestellt. Dieser war bereits im Dezember angekündigt worden. Die am Silvesterabend erzielte Vereinbarung wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Ottawa bekanntgegeben. 20 Milliarden Dollar sollen an Zehntausende indigene Opfer gezahlt werden, die als Kinder zwangsweise in sogenannte kirchliche Internatsschulen verschleppt worden waren. Die andere Hälfte des Geldes soll im Laufe der nächsten fünf Jahre das System der staatlichen Kinderfürsorge für die First Nations von Grund auf verbessern.

Das Verhandlungsergebnis sei »der größte Vergleich in der Geschichte Kanadas«, erklärte Marc Miller, Minister für Beziehungen zwischen Krone und indigenen Völkern, auf der Pressekonferenz. »Kein Geldbetrag« könne »den Schaden, den die Kinder erlitten haben, rückgängig machen«, so Miller, aber »historisches Unrecht« erfordere »historische Wiedergutmachung«. Die Ministerin für indigene Dienstleistungen, Patricia Hajdu, erklärte, die diskriminierende Mangelfinanzierung der indigenen Bevölkerung sei »schädlich, falsch und moralisch verwerflich« gewesen. Anwalt David Sterns, Vertreter der Sammelklage zahlreicher Betroffener, nannte die Vereinbarung wegen des »schieren Ausmaßes des Schadens durch ein grausames und diskriminierendes Fürsorgesystem« den »größten Vergleich der Welt«, berichtete APTN News am Dienstag.

Guter Weg

Die Regionalvorsitzende der »Assembly of First Nations« (AFN) in Manitoba, Cindy Woodhouse, betonte, dass die First Nations einen langen Kampf gegen »das gewaltige Unrecht« geführt hätten. Die Entschädigungsvereinbarung betreffe mehr als 200.000 Kinder. Diese waren in 130 staatlich finanzierten und vom katholischen Klerus geführten Internatsschulen zwangsweise umerzogen worden. Unterernährung, Prügel, sexualisierte Gewalt und Mord waren an der Tagesordnung. Die Armut der indigenen Familien habe sie wehrlos gemacht, kritisierte Woodhouse. Anstatt ihnen »Hilfe in Form von Nahrung, Kleidung oder einer Wohnung zu bieten«, seien die Kinder »aus ihren Familien und Gemeinden gewaltsam herausgeholt worden«.

Cindy Blackstock, Leiterin der »First Nations Child and Family Caring Society of Canada«, erklärte, ihre Organisation, die die ursprüngliche Entschädigungsklage 2007 beim Kanadischen Menschenrechtstribunal (CHRT) eingereicht hatte, sei nicht direkt an den Verhandlungen beteiligt gewesen. Dennoch bezeichnete sie die getroffenen Absprachen »als guten Weg zu einer endgültigen Vereinbarung«. Für die indigene Jugend werde sich aber erst dann wirklich etwas ändern, wenn die Vereinbarung in die Tat umgesetzt werde. »Im Leben der Kinder ändert sich heute noch gar nichts«, sagte sie nach den Reden von Miller und Hajdu. »Das sind erst einmal nur Worte auf Papier«, so Blackstock. Es sei noch nicht die Zeit, »sich zurückzulehnen und zu verschnaufen«, mahnte sie.

Berufung erfolglos

In der Vergangenheit hatte sich die kanadische Regierung mehrfach gegen gerichtliche Anordnungen zur Entschädigung indigener Familien gewehrt. Das CHRT urteilte schließlich 2016, Ottawa habe insgesamt die Fürsorge für indigene Kinder mangelhaft finanziert und müsse deshalb an jedes der von seiner Familie getrennten Kinder eine Entschädigung von 40.000 kanadischen Dollar (rund 28.000 Euro) zahlen. Nach erfolgloser Berufung dagegen zog Ottawa zunächst nicht vor den Obersten Gerichtshof, sondern nahm notgedrungen die Verhandlungen mit den First Nations auf. Nach der Pressekonferenz erklärte Justizminister David Lametti, die Regierung werde erst dann endgültig auf eine Berufung vor dem höchsten Gericht verzichten, »wenn auch die letzten Details in Gesprächen geklärt wurden«.