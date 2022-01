Das große Fressen

Chen Cheng/Xinhua/imago images Von der Zuma-Freundin Myeni ruiniert: Mitarbeiter der Airline SAA protestierten am 16. November 2019 in Johannesburg

Wie korrumpiert und plündert man einen Staat? Dieser Frage hat sich in Südafrika eine richterliche Untersuchungskommission gewidmet. Vier Jahre lang untersuchte das Gremium unter Vorsitz des stellvertretenden Obersten Richters des Landes, Raymond Zondo, seit seiner Gründung im Januar 2018 Fälle von Bestechung, Betrug und systematischer Unterwanderung staatlicher Institutionen. »State Capture« haben die Südafrikaner diese kriminelle Aushöhlung des Staates während der Präsidentschaft von Exstaatschef Jacob Zuma (2009–2018) genannt. Am Dienstag überreichte Zondo den ersten von drei Teilen des Abschlussberichts in der Hauptstadt Pretoria an Zumas Nachfolger Cyril Ramaphosa. Teil zwei soll Ende Januar folgen, der Schlussakt dann Ende Februar.

In ihrem Bericht zeigt Zondos Kommission unverblümt Ausmaß und Folgen des korrupten Zuma-Systems auf. Auf allein 447 der insgesamt 874 Seiten des nun veröffentlichten ersten Teils geht es um die kriminelle Plünderung und effektive Zerschlagung der staatlichen Fluglinie South African Airways (SAA). Im Zentrum der Vorwürfe steht die ehemalige Vorstandsvorsitzende Duduzile Myeni, eine enge Vertraute Zumas und langjährige Vorsitzende der Privatstiftung des Expräsidenten. Nachdem letzterer sie an der Spitze der Airline installiert hatte, habe Myeni unmittelbar »begonnen, durch einen Mix aus Fahrlässigkeit, Inkompetenz und bewusster korrupter Absicht die Leitungsstrukturen bei SAA zu zerschlagen, ein Klima der Angst und Einschüchterung zu erzeugen und eine Reihe von operationellen Entscheidungen zu treffen, die dazu geführt haben, dass die SAA in einen Zustand des Chaos abglitt«, heißt es im Untersuchungsbericht.

Myeni, der ein südafrikanisches Gericht im Mai 2020 auf Lebenszeit das Führen von Organisationen untersagte, konnte sich dabei auf Unterstützung der Geheimdienste verlassen, aufrichtige Mitarbeiter folgenlos entlassen und schließlich unrechtmäßige Aufträge an Geschäftspartner vergeben, die die SAA schließlich ruinierten. Die Zuma-Freundin ist prominentester Teil einer Liste von mehr als 20 Personen und Unternehmen, gegen die die Zondo-Kommission staatsanwaltschaftliche Ermittlungen anregt. Eine entsprechende Empfehlung eines Vorgehens gegen den Exstaatschef selbst gibt es dagegen nicht.

Dafür nimmt Tom Moyane eine prominente Rolle ein, von Zuma seinerzeit an der Spitze der Steuerbehörde SARS installiert. Noch vor seiner offiziellen Ernennung hatte Moyane sich gemeinsam mit Zuma mit dem US-Unternehmensberatungskonzern Bain & Company abgesprochen, um die zuvor international hoch angesehene Finanzbehörde Südafrikas gezielt zu paralysieren. Das weltweit zu den größten der Branche gehörende Unternehmen tarnte den Prozess als Restrukturierungsmaßnahme, ließ sich dafür mit 164 Millionen Rand (9,2 Millionen Euro) entlohnen und half so, die Plünderung des südafrikanischen Staates zu ermöglichen, die das Land nach einer Schätzung Ramaphosas bis zu 500 Milliarden Rand (28 Milliarden Euro) kostete.

Der Staatschef will nun die weiteren Teile des Abschlussberichts abwarten und dann bis Juni Gesetzesvorschläge ins Parlament bringen, um derlei Korruptionsdelikte künftig besser eindämmen zu können. Bei der Strafverfolgung der durch die insgesamt fast eine Milliarde Rand (56 Millionen Euro) teure Untersuchungskommission bloßgestellten Akteure tun sich jedoch bereits erste Schwierigkeiten auf: Die Staatsanwaltschaft hat signalisiert, dass ihr wegen des knappen Budgets die Ressourcen fehlen, um alle Täter und beteiligten Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen.