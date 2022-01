Real schließt weitere Filialen

Düsseldorf. Die Einzelhandelskette Real hat angekündigt, in den nächsten Monaten sieben weitere Filialen zu schließen und deshalb Beschäftigte zu entlassen. Wie ein Sprecher der Warenhauskette am Donnerstag mitteilte, sollen die Märkte in Neuss und Blankenburg dauerhaft geschlossen werden, fünf weitere Filialen in Dortmund, Menden, Norden und Witten würden nach längeren Bauarbeiten an andere Händler übergeben. Seit der russische Investor SCP im Sommer 2020 die damals noch 270 Real-Märkte von der Metro-Gruppe übernommen hat, ist die Schließung von mehr als 40 Filialen geplant oder durchgeführt worden. (dpa/jW)