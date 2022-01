»Im Gleichschritt mit dem Außenministerium«

Chris Aluka Berry/REUTERS Das Hauptquartier des Nachrichtensenders CNN in Atlanta (29.10.2018)

Sie werden auf der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am Sonnabend über Medien als Mittel zur Förderung imperialer Interessen und des Krieges reden. Sie arbeiten als unabhängige Journalistin. Bitte erzählen Sie uns ein wenig darüber, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie jetzt sind.

Ich arbeite für ein unabhängiges Medium namens Breakthrough News, das seinen Sitz in New York hat und ein linkes, im wesentlichen antiimperialistisches Medienunternehmen ist. Was mich zum Journalismus gebracht hat, sind unabhängige Medien. Democracy Now, das die meisten hier sicher kennen und das jeden Morgen ausgestrahlt wird, habe ich in meinen frühen Zwanzigern gesehen. Es hat mich politisch radikalisiert und mich mit vielen linken Journalisten und Denkern bekannt gemacht. Damals lernte ich Noam Chomsky, Howard Zinn und Naomi Klein kennen. Das ist einer der Gründe, warum ich mich so sehr für unabhängige linke Medien engagiere, weil ich glaube, dass sie so mächtig sein können und die Menschen nicht nur erreichen, sondern ihnen die Realität dessen, was in der Welt passiert, wirklich vor Augen führen können. Und zwar so, dass es tatsächlich Sinn ergibt.

Da Sie in den USA arbeiten: Wie ist es, dort eine Gegenöffentlichkeit herzustellen?

Es ist eine wirklich entmutigende Aufgabe, in der Atmosphäre der US-Medien alternative linke Medien zu machen, denn in den USA besitzen sechs Konzerne 90 Prozent der Medien. Das ist schwer zu durchbrechen. Da wir ein Onlinekanal sind, der einen alternativen linken Standpunkt vertritt, muss man auch mit der Unterdrückung durch die großen Social-Media-Giganten und -Konglomerate aus dem Silicon Valley wie Youtube, Twitter, Instagram und Facebook umgehen. Es gibt also einen eingebauten Vorteil für die Konzernmedien in den USA. Ich erreiche zwar nicht so viele Menschen wie CNN, aber so wie es bei mir gewirkt hat, dass ich durch diese Art von unabhängiger Mediendynamik die Welt verstanden und kennengelernt habe, denke ich, dass es das absolut wert ist, selbst wenn man nur ein paar hunderttausend Menschen erreicht, wie wir es tun.

Hat sich Ihrer Meinung nach etwas daran geändert, dass Menschen erfahren wollen, was wirklich vor sich geht?

Ich glaube schon. Das Ausmaß der Ungleichheit in den USA ist so extrem geworden, und es wird immer schlimmer. Es gibt ein Verständnis dafür, dass die USA, obwohl sie dieses enorm reiche Land sind, das über 1.000 Militärbasen in der ganzen Welt hat und so viel Reichtum kontrolliert, von innen heraus zerfallen. Wir haben keinen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, Menschen gehen in den Bankrott, wenn sie krank werden, selbst wenn sie eine Krankenversicherung haben. Und die Menschen sind wütend. Aber die Frage ist, wohin diese Wut geht, und das ist der Kampf, den wir gerade in den USA führen. Denn wir haben eine aufstrebende extreme Rechte, die erfolgreich an diese Wut appelliert und sie in Hass verwandelt. Hass gegen die falschen Leute, gegen Einwanderer, People of Color und gegen China und Russland. Und gleichzeitig gibt es aufstrebende soziale und linke Bewegungen, die versuchen, diese Wut zu nehmen und sie auf die richtigen Feinde zu lenken, auf das System der imperialen Vorherrschaft.

Es gibt viele Fronten in der Welt, an denen Washington Kriege und Konflikte anheizt. Welcher ist Ihrer Meinung nach der wichtigste?

Der wichtigste, der im Moment eine Rolle spielt, ist diese Art neuer kalter Krieg, den wir zwischen Washington und Beijing erleben. Und natürlich wurde dieser Krieg von den USA provoziert. Und dieser Konflikt spielt sich auch in anderen Teilen der Welt ab, insbesondere in Afrika. Wir sehen, wie die USA sich in Stellvertreterkonflikte in Afrika verwickeln, um China entgegenzuwirken, das Partnerschaften mit verschiedenen afrikanischen Ländern aufbaut und sie in seine Belt and Road Initiative einbezieht. In Lateinamerika scheint China mehr und mehr ein attraktiverer Partner für wirtschaftliche Investitionen zu sein. Ich denke also, dass dieser wachsende Konflikt zwischen den USA und China wahrscheinlich das wichtigste sein wird, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird.

Und würden Sie sagen, dass dieses Narrativ gegen China in der US-Öffentlichkeit greift?

Auf jeden Fall. Der gesamte Medienkonzernapparat reagiert auf internationale Entwicklungen im Gleichschritt mit dem Außenministerium. Wenn Sie also CNN einschalten oder die New York Times und die Washington Post aufschlagen, lesen Sie fast jeden Tag: China, China, China. China hat dies getan, China hat das getan, China ist schlecht, China ist eine große Bedrohung. Wenn man einen US-Medienapparat hat, den die Menschen ständig konsumieren, der die ganze Zeit Angst vor einem einzigen Land verbreitet, bereitet er die Öffentlichkeit jeden Tag darauf vor, dass sie mit einem Krieg gegen dieses Land einverstanden ist. Und das hat funktioniert, denn wenn man sich in den vergangenen Jahren die Meinungsumfragen unter der US-Bevölkerung ansieht, wird man feststellen, dass der Prozentsatz der Menschen, die China als große Bedrohung wahrnehmen, dramatisch gestiegen ist. Sogar der Prozentsatz derjenigen, die ein militärisches Eingreifen der USA zum »Schutz« Taiwans befürworten, hat sich etwa verdoppelt.

Sie waren kürzlich in Äthiopien und Eritrea. Was haben Sie dort erlebt?

Es war wirklich interessant, vor Ort zu sein, weil der Konflikt in Äthiopien in den internationalen Medien so viel Beachtung gefunden hat. Das Bild, das wir bekommen, ist, dass die äthiopische Regierung Greueltaten und vielleicht sogar einen Völkermord in der Region Tigray verübt hat. Was wir in der internationalen Medienberichterstattung nicht erfahren, ist, dass es tatsächlich eine Gruppe namens TPLF, die Freiheitsbewegung von Tigray, gibt, die fast 30 Jahre lang in Äthiopien diktatorisch herrschte, die Menschen folterte und verschwinden ließ. Und die während dieser Zeit von den USA und ihren europäischen Verbündeten unterstützt wurde. Natürlich sind auf beiden Seiten dieses Konflikts Greueltaten gemeldet und untersucht worden, denn so etwas passiert in einem Kriegsfall. Aber meine Erkenntnis aus diesem Besuch ist, dass die internationale Medienberichterstattung voller Lügen, Lücken und Auslassungen ist, um eine Agenda zu fördern, die einen Regimewechsel in Äthiopien voranzutreiben versucht. Das würde so enden, wie wir es in Libyen oder Syrien gesehen haben.

Eritrea ist wahrscheinlich das afrikanische Land, das im Westen am meisten verteufelt wird und das am meisten mit Sanktionen belegt ist. Es war wirklich erstaunlich, dorthin zu reisen und mit den Menschen zu sprechen und etwas über ihre jüngste Geschichte zu erfahren – sie waren Opfer der TPLF, und der Krieg gegen Äthiopien ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die äthiopische Regierung Frieden mit Eritrea geschlossen hat. Das Land wird bestraft, weil es sich weigert, sich dem US-Diktat zu unterwerfen.