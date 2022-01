Militärabkommen gegen China

Issei Kato/Pool Photo via AP Japans Premierminister Fumio Kishida (r.) und Australiens Premierminister Scott Morrison während des virtuellen Gipfeltreffens am Donnerstag (Tokio)

Japan und Australien schließen sich militärisch gegen China zusammen. Die Regierungschefs der beiden US-Bündnispartner, Fumio Kishida und Scott Morrison, haben am Donnerstag ein Abkommen zur Erleichterung gemeinsamer Manöver unterzeichnet, berichtete dpa. Dazu gehört die schnellere Entsendung von Personal sowie eine Lockerung der Restriktionen beim Transport von Waffen und Ausrüstung. Das Abkommen unter dem Namen »Reciprocal Access Agreement« entspricht einer Vereinbarung, die Japan bislang nur mit den USA hatte. Morrison sagte über die Einigung in einer Mitteilung am Donnerstag, sie ermögliche eine verbesserte Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder angesichts »gemeinsamer strategischer Sicherheitsherausforderungen«, berichtete AFP.

China sieht das Abkommen hingegen kritisch. Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte bereits am Vortag in Beijing, Kooperation zwischen Staaten sollte Vertrauen und Verständnis unter den Ländern in der Region verstärken und Frieden und Stabilität wahren, »anstatt auf eine dritte Partei abzuzielen oder dessen Interessen zu untergraben«. Frieden und Stabilität im Pazifik hänge von gemeinsamen Bemühungen der Länder der Region ab, sagte Wang.

»Dies ist ein wegweisendes Abkommen, das die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Japan und Australien auf ein neues Niveau heben wird«, sagte hingegen Kishida bei der Unterzeichnung. Japan und Australien zählen zur sogenannten Quad-Gruppe, zu der auch die USA und Indien gehören. Die vier Länder wollen ihr Militärengagement im Indopazifik gegen China ausbauen. Japans Regierungschef Kishida hatte jüngst ebenfalls seine Absicht unterstrichen, die Beziehungen mit weiteren Ländern zu stärken. Seit Oktober verhandelt Japan mit Großbritannien über ein ähnliches Abkommen wie mit Australien. Auch mit Frankreich arbeitet Tokio bereits enger zusammen und will die Kooperation mit der BRD stärken. Im November legte erstmals seit rund 20 Jahren ein deutsches Marineschiff in Japan an. Dieses Jahr wird außerdem die deutsche Luftwaffe im Land erwartet.