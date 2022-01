Fall RT DE: Russland kündigt Reaktion an

Berlin. Der russische Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, hat eine Reaktion auf die Einschränkungen für den russischen Staatssender RT in Deutschland angekündigt. In einem Interview mit dpa machte er deutlich, dass davon deutsche Journalisten in Russland betroffen sein könnten. »Es wird sicher eine Reaktion von russischer Seite geben«, sagte Netschajew auf die Frage nach möglichen Konsequenzen für deutsche Medien in Russland. »Ich bin kein Orakel von Delphi, aber es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so viele deutsche Journalisten in Russland.«

Mitte Dezember hatte RT sein deutschsprachiges Liveprogramm RT DE über verschiedene Verbreitungswege gestartet. Youtube sperrte nach wenigen Stunden den Kanal auf seiner Plattform und berief sich auf Communityrichtlinien. Die Medienregulierer in Berlin leiteten am Tag danach ein Verfahren gegen RT ein. Daraufhin stellte der Satellitenbetreiber Eutelsat kurz vor Weihnachten die Verbreitung von RT DE ein. (dpa/jW)