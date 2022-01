Auf der Seite der Mächtigen

imago images/Dean Pictures Spiegel-Cover nach der Ermordung des iranischen Generals Soleimani durch die USA im Januar 2020

Wenn es um Selbstbeweihräucherung geht, ist der Spiegel kaum zu schlagen. Das Nachrichtenmagazin stehe für »unabhängigen, unerschrockenen und unbeugsamen Journalismus« schreibt Chefredakteur Steffen Klusman in der ersten Ausgabe des Jahres, einer Jubiläumsausgabe. Vor 75 Jahren, am 4. Januar 1947, erschien in Hannover die erste Ausgabe der Zeitschrift Der Spiegel, herausgegeben von Rudolf Augstein, einem jungen Journalisten, der gemeinsam mit zwei Kollegen die Lizenz von den Briten erworben hatte. Augsteins Motto »Sagen, was ist« sei für die Redaktion immer noch leitend, behauptet Klusmann in seinem Text. Der Spiegel stehe für das Aufdecken von Missständen und Affären, das Einordnen komplexer Zusammenhänge.

Um die Lobhudelei komplett zu machen, hat man sich zum Jubiläum noch eine Laudatorin von außerhalb geholt. Barbara Junge, eine von zwei Taz-Chefredakteurinnen, mäkelt in ihrer Eloge nur eingangs ein wenig am Jubilar herum, stört sich daran, dass »der Spiegel der ersten Jahrzehnte ein mitunter schwer erträgliches Herrenmagazin war«. Schwer erträglich ist auch, wie Junge nach Abhaken dieses Kritikpunktes den Spiegel in den Himmel hebt. Dessen »eigentlicher Verdienst« für die Demokratie sei, dass er sich mit den »Mächtigen« anlege, mit den »Halunken und Hintermännern in Politik und Wirtschaft«. Die Demokratie brauche das Magazin, »um den Mächtigen auf die Finger zu schauen«. Augsteins Devise »Im Zweifel links« bedeute immer auch: »Im Zweifel für die Schwachen und Wehrlosen«.

Natürlich ist weder bei Klusmann noch bei Junge irgend etwas über die Agenda zu lesen, die Augstein, ehemaliger Artillerieleutnant, mit seinem Blatt nach dem Krieg verfolgte. Um so mehr hat der Publizist und jW-Autor Otto Köhler, der einige Jahre beim Spiegel angestellt war, über dieses Kapitel geschrieben. Er deckte auf, dass Augstein sich vor allem als »besiegter Deutscher« empfand und sein Blatt keineswegs antifaschistisch ausrichtete – sondern ganz im Gegenteil zur Relativierung von Naziverbrechen nutzte. Köhler blätterte in alten Bänden und fand etwa eine 1949 begonnene Serie zur Rechtfertigung des früheren SS-Einsatzgruppenführers und Massenmörders Arthur Nebe.

Als »Meisterwerk von 1959« bezeichnete Köhler die Reichstagsbrandserie, mit der Augstein die Legende von der Unschuld der Nazis am Reichstagsbrand begründet habe. Geschrieben habe die Beiträge der Verfassungsschützer Fritz Tobias, der dabei auf Informationen früherer Nazigrößen baute, darunter der erste Chef der Gestapo, Rudolf Diels, mit dem Augstein »zu seiner botanischen und staatsbürgerlichen Bildung durch die Wälder marschierte«.

An dieses Kapitel wird man an der Hamburger Ericusspitze nicht gern erinnert. Lieber liest man dort wohl Beiträge wie den vom Medienmagazin »Zapp« auf der NDR-Homepage zum Jubiläum. Der Spiegel habe »den Journalismus mit Enthüllungscharakter so geprägt wie kein anderes Medium in Deutschland«, heißt es da. »Zapp« lässt die Geschichte des Spiegel erst 1962 beginnen, als ein kritischer Artikel über die Verteidigungspolitik der BRD die »Spiegel-Affäre« auslöste. Der Staat ermittelte wegen »Landesverrats«, ließ die Redaktionsräume durchsuchen, Augstein saß mehr als 100 Tage in Untersuchungshaft. Er und sein Magazin galten forthin als Vorkämpfer der Pressefreiheit.

Tatsächlich ist der Spiegel nie ein »Sturmgeschütz der Demokratie« gewesen, sondern eher eine Wunderwaffe zur Selbstreinigung, ein durch und durch staatstragendes und systemerhaltendes Medium. Wenn er Skandale aufdeckt, wie etwa den um die Neue Heimat in den 80ern oder um die Maskendeals von Unionspolitikern 2021, werden lediglich Auswüchse bekämpft und einige »Halunken« aus dem Spiel genommen, was das Funktionieren des Ganzen sichert. An den Grundpfeilern des Systems, an der Umverteilung von unten nach oben rüttelt der Spiegel nie. Launige Beiträge über die Intrigen im Berliner Politikbetrieb oder nette Porträts von Konzernchefs verschleiern die Machtstrukturen.

Die Behauptung, der Spiegel stehe im Zweifel immer für die »Schwachen und Wehrlosen« ein, ist mehr als grotesk. Schon ein Blick auf die Hochglanzanzeigen einer beliebigen Ausgabe, in denen etwa edle Chronographen und Luxuskarossen beworben werden, sollte jeder und jedem klar machen, für wen der Spiegel letztlich gemacht wird und auf welcher Seite er steht. Sicher nicht auf der Seite der Marginalisierten.