Im Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Archäologen Heinrich Schliemann (1822–1890) soll die Ausstellung »Schliemanns Welten« dessen vielschichtiges Wirken beleuchten. Das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin will dafür vom 13. Mai bis zum 6. November etwa 700 Objekte in der James-Simon-Galerie und im Neuen Museum präsentieren, wie das Museum am Mittwoch in Berlin mitteilte. (dpa/jW)