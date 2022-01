Der Anteil der Abgespeisten

Bernd von Jutrczenka/dpa Jungköche sind Geringverdiener, Jungköchinnen erst recht (DGB-Aktion zum »Equal Pay Day«, Berlin, 18.3.2019)

Ein gewerkschaftsnahes Institut hat anhand der neuesten Entgeltdaten der Bundesagentur für Arbeit den Anteil von Geringverdienern unter den Vollzeitbeschäftigten ermittelt. Er habe im Jahr 2020 bei rund 18,7 Prozent gelegen, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch mit. Im Vergleich zu 2011 sei er damit um 2,4 Prozent gesunken. »In den letzten Jahren ist es gelungen, den unteren Entgeltbereich zurückzudrängen«, freute sich einer der Autoren der Studie, Helge Emmler, über das Ergebnis und bewies: Wer den Entwicklungen gute Nachrichten abtrotzen will, muss nur die Ansprüche senken und passende Vergleichswerte finden.

Als Geringverdiener gilt dem WSI, wer weniger als zwei Drittel des mittleren monatlichen Bruttolohns aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten erhält. 2020 lag der Grenzwert dem Institut zufolge bei 2.284 Euro. Damit kann man wohl auch nach den Abzügen für Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung noch einigermaßen über die Runden kommen, nur eben kaum als Mieter eines Zimmers in der Innenstadt und sicher nicht ganz ohne jene »Ramschpreise für Lebensmittel«, die der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) unbedingt verbieten will.

Mehr Frauen als Männer

Was die Zusammensetzung der Abgespeisten angeht, ist laut WSI im Prinzip alles beim Alten geblieben. Der Frauenanteil ist überdurchschnittlich hoch. In Ostdeutschland sind deutlich mehr betroffen als im Westen (wenn die Differenz auch etwas geringer ist als 2011). Zu diesen Gruppen gesellen sich die der Vollzeitarbeiter, die entweder über keinen deutschen Pass verfügen oder über keinen Berufsabschluss. Bei letzteren liegt der Anteil bei 40,8 Prozent, mit Abschluss sinkt er auf 17,8 Prozent, mit Hochschulabschluss sogar auf 4,9 Prozent.

Am wenigsten Geringverdiener gibt es in Einzugsgebieten großer Industrie- oder Finanzkonzerne, Wissenschafts- oder Verwaltungszentren. Während 2020 beispielsweise in Wolfsburg (bis 1945 »Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben«) nur 6,4 Prozent Prozent der Vollzeitbeschäftigten im unteren Entgeltbereich arbeiteten und in Erlangen nur 8,3 Prozent, waren es in Görlitz, im Saale-Orla-Kreis und im Erzgebirgskreis jeweils mehr als 40 Prozent.

Bundesweit mussten 25,4 Prozent der Frauen in Vollzeitarbeit mit dem geringen Gehalt auskommen, aber nur 15,4 Prozent der Männer. Dazu kam die Care-Arbeit vieler Frauen, die mit Geld überhaupt nicht aufgewogen werden kann, weshalb es gar nicht erst versucht wird.

Zwischen den Branchen gab es ebenfalls gewaltige Unterschiede. Im Gastgewerbe (68,9 Prozent), in der Leiharbeit (67,9) und der Land- und Forstwirtschaft (52,7) arbeitete mehr als die Hälfte der Vollzeitkräfte im unteren Entgeltbereich. In der Metall- und Elektroindustrie waren es dagegen nur 7,6 Prozent, in der Finanz- und Versicherungsbranche 4,2 Prozent und im öffentlichen Dienst sogar nur 2,5 Prozent der Vollzeitbeschäftigten.

Beratungsresistent

2021 stand »Geringverdiener« auf der Liste des Langenscheidt-Verlags für das »Jugendwort des Jahres«. Die Schulhofbeleidigung – »Was guckst du, Geringverdiener?« – ging auf eine RTL-TV-Show neureicher Witzfiguren (»Die Geissens«) zurück, zum Wort des Jahres gewählt wurde passenderweise »Cringe« (für Fremdscham).

Über Noch-geringer-Verdiener, die nicht Vollzeit arbeiten, hatte das WSI sich zuletzt im Herbst geäußert, mit Blick auf die Vorhaben der jetzigen Bundesregierung. Minijobs hätten als Kernelement des »überdurchschnittlich großen Niedriglohnsektors in Deutschland« mehr als 500.000 sozialversicherungspflichtige Jobs ersetzt, hieß es damals. Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in Armut habe Teilzeit- oder Minijobs. Weil die »Brückenfunktion« ins Reich der Märchen gehöre, empfehle der vom Bundesarbeitsminister berufene »Rat der Arbeitswelt« eine »stufenweise Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung«.

Der auf dem Posten gebliebene Hubertus Heil (SPD) hat den Rat nicht beherzigt. Durch Anhebung der Obergrenze von 450 auf 520 Euro sollen Minijobs laut Koalitionsvertrag vielmehr aufgewertet werden. Es kann halt gar nicht genug Arbeiter geben, die von 2.248 brutto im Monat nur träumen können.