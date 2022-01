Hannes P. Albert/imago images Kundgebung während der Urteilsverkündung im Lübcke-Prozess in Frankfurt am Main (29.1.2021)

Gut zweieinhalb Jahre nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat am Mittwoch vor dem Landgericht Paderborn der Prozess gegen Elmar J. begonnen, den mutmaßlichen Verkäufer der Tatwaffe. Der 66 Jahre alte Mann aus dem Kreis Höxter soll 2016 dem Neonazi Stephan Ernst den Revolver verkauft haben, mit dem dieser am 1. Juni 2019 den als Vertreter einer liberalen Asylpolitik in rechten Kreisen verhassten Politiker vor dessen Wohnhaus im hessischen Istha erschoss. Ernst war Ende Januar 2021 vom Oberlandesgericht Frankfurt wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden; gegen das Urteil ist noch eine Revision anhängig.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Elmar J. vor, er habe Ernst die Tatwaffe samt Munition im Jahr 2016 für rund 1.100 Euro verkauft. Durch vorsätzliches und illegales Handeln habe J. fahrlässig zum Tod eines Menschen beigetragen, sagte die Vertreterin der Anklage, Julia Florczak. Dem Angeklagten sei die rassistische Gesinnung des späteren Lübcke-Mörders bewusst gewesen. Käufer und Verkäufer hätten zudem keine Waffenerlaubnis besessen.

Der Angeklagte Elmar J. bestritt zu Prozessbeginn, eine scharfe Waffe an Ernst verkauft zu haben. Sein Mandant räume den ihm von der Anklage ebenfalls vorgeworfenen Verstoß gegen das Waffengesetz ein, erklärte J.s Verteidiger, der Karlsruher Anwalt Ashraf Abouzeid. Der Angeklagte bedauere, unerlaubt Schusswaffenmunition besessen zu haben. Den Vorwurf der fahrlässigen Tötung bestreite J. jedoch ausdrücklich. Sein Mandant habe keine scharfen Schusswaffen an Ernst verkauft.

Nach Bekanntwerden des Mordes habe Elmar J. zuerst befürchtet, die Tat sei mit einem der »Objekte« verübt worden, die er an Ernst verkauft habe. Dies sei aber definitiv nicht der Fall gewesen. Sein Mandant habe, so Abouzeid, eine »gewisse Affinität zum Dritten Reich« und auch NS-Devotionalien gesammelt. Er habe sich in einer finanziell prekären Lage befunden und nach erfolgloser Tätigkeit als Tankstellenpächter und Videothekenbetreiber mit Trödelhandel auf Flohmärkten über Wasser gehalten. Darüber habe er Ernst kennengelernt.

Eine Polizeibeamtin erklärte vor Gericht, Elmar J. habe auch in der Vernehmung nur vom Verkauf von Dekorationswaffen oder Dolchen an Ernst gesprochen. Der Angeklagte selbst äußerte sich dazu am Mittwoch nicht, machte nur einige Angaben zu seiner Person. Ernst selbst hatte Elmar J. gegenüber den Behörden beschuldigt, ihm die Waffe mitsamt Munition für 1.100 Euro verkauft zu haben. So schilderte es auch der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft Dieter Killmer, der im Fall Lübcke gegen Ernst ermittelt hatte, aus Vernehmungen des Neonazis im Jahr 2020. Ein mit ihm befreundeter Mieter des Angeklagten gab im Gerichtssaal zu Protokoll, Elmar J. habe ihm gegenüber vom Verkauf einer Vier-Millimeter-Waffe an Ernst gesprochen. Das entspricht nicht der Tatwaffe im Mordfall Lübcke.

Zunächst hatte die Bundesanwaltschaft gegen J. wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Dieser Vorwurf war dann aber fallengelassen und das Verfahren nach Paderborn abgegeben worden. Nachdem der Bundesgerichtshof im Januar 2020 seinen Haftbefehl überraschend aufgehoben hatte, kam Elmar J. nach über einem halben Jahr Untersuchungshaft auf freien Fuß. Die Richter hatten dies mit Zweifeln gerechtfertigt, ob Elmar J. 2016 wirklich schon ahnen konnte, was für eine Tat Ernst mit der Waffe mehr als zweieinhalb Jahre später begehen würde.

Verteidiger Abouzeid betonte unmittelbar nach der Verhandlung, er gehe von einem Freispruch bezüglich des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung aus. Die Anklage stütze sich auf die Aussagen eines – noch nicht rechtskräftig verurteilten – Mörders und auf ein »mutmaßliches Geständnis gegenüber einem Freund«, bei dem es aber nicht um die Tatwaffe gegangen sei. Im Falle des eingeräumten Verstoßes gegen das Waffengesetz sind laut Gericht bis zu sechs Monate Freiheitsstrafe möglich, bei fahrlässiger Tötung bis zu fünf Jahre. Bisher sind zwei weitere Verhandlungstage noch im Januar angesetzt.