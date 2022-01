Europameister der Reichen

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Spitzenreiter: Laut Schweizer Studie belegt die Bundesrepublik bei Privatvermögen den ersten Platz

Die Bundesrepublik ist um einen Spitzenplatz reicher. Wie das Schweizer Institut Redisigning Financial Services (RFS) am Mittwoch berichtete, belegt das Land bei den Privatvermögen in Europa in der Gesamtsumme den vordersten Rang unter 16 EU-Staaten und der Schweiz. Dies betrug in der BRD im Jahr 2020 demnach rund 16,4 Billionen Euro, gefolgt von Frankreich (12,6 Billionen Euro) sowie Italien und Großbritannien (jeweils zehn Billionen Euro). In der Bundesrepublik seien die Nettovermögen laut RFS im letzten Jahrzehnt um 52 Prozent gewachsen, was einem Wert von rund 5,6 Billionen Euro entspricht. Zudem gebe es in der BRD die meisten Millionäre: 2,9 Millionen tummeln sich laut Bericht im Bundesgebiet.

Der RFS-Reichtumsbericht (European Wealth Report) stellt insgesamt eine zunehmende Konzentration von Reichtum in Europa fest. Im Pandemiejahr erreichte das europäische Vermögen demnach ein Allzeithoch von 69 Billionen Euro. Obwohl das reale Bruttoinlandsprodukt in den untersuchten Ländern um 6,4 Prozent zurückging, stiegen die Privatvermögen um 3,9 Prozent an. Der Report stellt fest, Kapitalerträge würden in Zukunft wohl weiterhin schneller wachsen als das Wirtschaftswachstum, was darauf hindeute, dass europäische Familien, die Kapital besitzen, »ein größeres Stück des wachsenden europäischen Wohlstandskuchens« erhielten.

Die Studie zeige, wie dringend gerade in der Bundesrepublik eine gerechtere Vermögensverteilung sei, sagte Stefan Körzell, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), am Mittwoch gegenüber junge Welt. Neben einer Vermögenssteuer brauche es eine »gerechte Erbschaftssteuer, die Unternehmenserben nicht länger besserstellt«. Die gegenwärtige Erbschaftssteuer bevorzuge »gerade Superreiche«. Die extreme Höhe des Privatvermögens in Deutschland und seine starke Konzentration bei wenigen Unternehmerfamilien schreie geradezu nach einer Umverteilung von oben nach unten, äußerte sich am Mittwoch auch der Armutsforscher Christoph Butterwegge gegenüber jW. Dass sich SPD, Grüne und FDP der Besteuerung der Reichen verweigerten, sei »skandalös«. Der Ampelkoalitionsvertrag habe »einen steuerpolitischen Stillstand festgeschrieben«, so Butterwegge, »der die Vermögen von Reichen und Hyperreichen vier Jahre lang schont«.