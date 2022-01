Adnan Abidi/REUTERS

In Indien hat sich die Zahl der täglichen Coronaneuinfektionen innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt. In dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land gab es am Dienstag 58.000 gemeldete Neuinfektionen, wie Zahlen des Gesundheitsministeriums in Neu-Delhi am Mittwoch zeigten. Die Zahl für Sonnabend hatte bei rund 27.600 gelegen. Indische Medien berichteten, dass sich Krankenhauspersonal in etlichen Bundesstaaten infiziert habe. Auf dem Bild sind leere Sauerstoffflaschen vor einem Covid-19-Behandlungszentrum in Neu-Delhi am Mittwoch zu sehen. (dpa/jW)