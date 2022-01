Empfehlung zu kürzeren Quarantänezeiten

Soeren Stache/dpa-Zentralbild Negative Coronatests sollen laut GMK die reduzierte Isolationszeit ermöglichen

Ein weiteres Mal wollen Bund und Länder an den Coronabestimmungen schrauben. Am Mittwoch haben sich zunächst die Gesundheitsressortchefs der Länder per Videokonferenz auf Empfehlungen geeinigt. Den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hatte Sachsen-Anhalt von Bayern übernommen.

Infolge der jahrzehntelangen neoliberalen Politik ist in den Kommunen und bei der kritischen Infrastruktur die Personaldecke offenbar so weit ausgedünnt worden, dass man nun erwägt, die Quarantäne- und Isolationszeiten zu verkürzen. Bei noch weiter ansteigenden Inzidenzzahlen sei damit zu rechnen, dass die Kontaktverfolgung durch die chronisch unterbesetzten Gesundheitsämter erst recht nicht mehr zu leisten sei, machte die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne (SPD), im Anschluss an die Konferenz deutlich. Bei den GMK-Beschlüssen handele es sich um Empfehlungen an die Landesregierungen zum Umgang mit Infizierten und Kontaktpersonen.

Die GMK empfiehlt demnach, dass Angestellte und Beamte in Bereichen der kritischen Infrastruktur nach einer Infektion ihre Quarantäne durch einen negativen PCR-Test bereits nach fünf Tagen wieder beenden können. »Das gleiche wollen wir regeln für symptomfreie, enge Kontaktpersonen«, sagte die GMK-Vorsitzende in Magdeburg. In jenen Fällen soll die Isolation nach sieben Tagen bei negativem Testergebnis beendet werden können. Diese Anpassung der Quarantäne- und Isolationsregelungen sei gerechtfertigt, da die Omikron-Virusvariante über eine weniger lange Dauer ansteckend sei als die bislang dominante Delta-Mutante, erklärte Grimm-Benne. Am Freitag schließlich wollen Bund und Länder zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen.