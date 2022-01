Rechte Gewalt im Südwesten stagniert

Stuttgart. Die offizielle Zahl der von Neonazis begangenen Gewalttaten in Baden-Württemberg hat sich 2021 laut vorläufigen Daten kaum verändert. Das Landesinnenministerium in Stuttgart verzeichnete bis einschließlich Ende September 23 »rechtsextreme Gewalttaten«, wie ein Sprecher der Behörde laut dpa-Bericht vom Sonntag mitteilte. Im ganzen Jahr 2020 gab es im Südwesten demnach 35 solcher Delikte. Zu Gewalttaten aus dem rechten Spektrum zählen die Behörden in der Bundesrepublik etwa Körperverletzungs- und Tötungsdelikte, aber auch Brand- und Sprengstoffdelikte sowie Landfriedensbruch. (dpa/jW)