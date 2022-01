Frank Benseler gestorben

Der Herausgeber der Werkausgabe des ungarischen Philosophen Georg Lukács, Frank Benseler, ist tot. Er sei am 22. Dezember vergangenen Jahres verstorben, teilte die Internationale Georg-Lukács-Gesellschaft am Montag auf ihrer Facebook-Seite mit. Benseler war am 22. September 1929 in Remscheid zur Welt gekommen. Er promovierte 1959 in Köln zum Thema »Die Diktatur des Proletariats in der Verfassung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien«, war als Cheflektor im Luchterhand-Verlag tätig und lehrte Soziologie an der Universität Paderborn. (jW)