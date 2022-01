Die Poesie der Funktion

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Langlebig, leicht, lütt: Simson-Designer Karl Clauss Dietel (Kunstsammlungen Chemnitz, 25.6.2021)

Noch heute knattern rapsgelbe, saftgrüne, kirschrote, atlantikblaue oder saharabraune Kleinkrafträder durch die ostdeutsche Provinz: Die Mokicks Simson der Baureihe S50/S51. Zwischen 1975 und 1989 verließen ca. 1,6 Millionen Exemplare die Produktionshallen in Suhl. Dass die »Simme« sich heute noch so hoher Beliebtheit erfreut, ist einerseits Folge einer Sonderregelung im sogenannten Einigungsvertrag. Die sah vor, dass die Führerscheinklasse AM ausreicht und keine Zulassungspflicht besteht, wenn das Kleinkraftrad mit nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum ausgestattet ist, die Höchstgeschwindigkeit 60 Kilometer pro Stunde beträgt und vor dem 28. Februar 1992 in den Verkehr gekommen ist.

Zum anderen liegt das an der Gestaltung, die dem Konzept des offenen Prinzips folgt und für die wesentlich Lutz Rudolph und der am 2. Januar dieses Jahres verstorbene Karl Clauss Dietel verantwortlich sind. Die einzelnen Teile bleiben selbständig, aber aufeinander bezogen. Kein Teil verdeckt das tragende Grundgerüst, sondern alles bleibt dem Nutzer zugänglich, so dass die Ordnungshierarchie sichtbar und handgreiflich ist. Das hat Vorteile. Während man heute Handys oder Laptops häufig in Gänze ersetzen muss, wenn ein Teil in die Brüche geht, können hier einzelne Bauteile ausgetauscht werden, ohne den Grundaufbau zu verändern. Das fördert nicht nur gemeinsamen Austausch, sondern ermöglicht einen immensen Spielraum für technische und ästhetische Modifizierungen aller Art. Die bis heute jährlich stattfindenden, mehrtägigen Simson-Treffen in Ostdeutschland legen Zeugnis vom Schöpfergeist der »Prosumenten« ab.

Erster und Letzter

Dietel wurde 1934 in Reinholdshain bei Glauchau geboren. Er machte zunächst eine Schlosserlehre, wurde in Zwickau Kraftfahrzeugingenieur und kam Mitte der 50er Jahre an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Seine Diplomarbeit befasst sich mit den Problemen der Gestaltung von Kraftfahrzeugen in der DDR. Als Soloselbständiger gestaltete er Radios, Autos und Schreibmaschinen. Bekannter sind die Produktnamen, an deren Berühmtheit er mitwirkte: Diamant, Erika, Trabant, Wartburg und Heli­radio. Für letzteren schuf er Anfang der 60er Jahre mit Rudolph – erstmalig in der DDR – das gesamte Erscheinungsbild eines Unternehmens vom Signet, der Lieferfahrzeuggestaltung, dem Layout der Drucksachen bis hin zur Betriebskantineneinrichtung. Daneben war er als Künstler, Grafiker, Architekt, Hochschullehrer und Kunstfunktionär tätig. Mit Rudolph und Dieter von Amende bildete er das Team »Kollektiv 3f«. Nach 1990 widmete er sich neben architekturbezogenen Arbeiten hauptsächlich Produkt- und Arbeitsumwelt­gestaltungen für Unternehmen wie Porsche oder Volkswagen. Für sein Lebenswerk erhielt er 2014 als erster und letzter Gestalter aus der DDR den Designpreis der Bundesrepublik.

Industrielle Ästhetik

Eine im November letzten Jahres erschienene Publikation vom Designhistoriker Walter Scheiffele, gestaltet von Steffen Schuhmann, herausgegeben von der Kunstsammlung Chemnitz, würdigt Leben und Werk des Gestalters. Scheiffele rekonstruiert die wichtigsten Stationen seines Schaffens. Seine Erläuterungen werden durch zahlreiche Bilder und Auszüge aus Gesprächen mit Dietel, die den Texten vorangestellt sind, aufgelockert. Beide berichten ausführlich von Erfolgen und vom Scheitern, von Anerkennung und von Missgunst. Der Fokus liegt hier vor allem auf technischen Aspekten und den dichten Personennetzwerken, die die Institutionslandschaft der DDR ausmachten. Insbesondere die Konflikte zwischen den Freiberuflern und dem Amt für industrielle Formgestaltung nehmen großen Raum ein.

Während die Texte manchmal in technischen Details und Personalien versinken, bleibt die Spezifik einer an den industriellen Prozessen orientierten Ästhetik, an der Dietel praktisch wie theoretisch mitwirkte, unterrepräsentiert. Dietel vertrat z. B. in den 70er Jahren die Position, dass das »gut Gestaltete (…) die Spuren des Nutzens und Brauchens durch den Menschen und die Spuren der Zeit zu tragen« habe. »Das Gestaltbild wird dadurch gesteigert, nicht aber gemindert.«

Befreite Maximen

Das ist nicht zu verwechseln mit heutigem Design. Weil Hosen nicht mehr lange getragen werden sollen, nutzt man neuwertige vor ihrem Gebrauch künstlich ab. Das Akkumulationsregime des Kapitals kennt das sinnlich geronnene Zusammenspiel von Gebrauch und Erfahrung nicht. Auch das die gesamte Ästhetik der DDR durchziehende Problem, welche Rolle Kunst im Industriezeitalter spielen könnte, wird zuwenig in die Theoriegeschichte eingebettet. So steht seine im Band abgedruckte Haltung zum Funktionalismus, die er 1981 provokant formulierte, ohne Kontext. Dietel betont den notwendigen »künstlerisch-ästhetischen Impuls« für eine hochwertige Gestaltung. Die industriell bedingte Arbeitsteilung sei durch die Kunst etwas zurückzubauen. Hier votiert der freischaffende, multidisziplinär ausgebildete Künstleringenieur für eine stärkere Berücksichtigung der Kunst in Fragen der Vergesellschaftung. Aufgabe sei es, verschiedene Felder miteinander zu verzahnen, wobei – entgegen der Vision des Funktionalismus in der DDR – doch die Kunst das Maß des Gestaltens abgibt. Dietel bezieht damit eine Zwischenposition. Er knüpft an die Ästhetikauffassungen der künstlerischen Avantgarden der 20er Jahre an und steht zugleich am Beginn eines gänzlich neuen Verständnisses vom Ästhetischen, das sich am Gebrauch orientiert. Das zeigen die vom Kunstzentrismus befreiten Maximen zur Gestaltung der dinglichen Umwelt, die fünf »großen L«: Die Gegenstände sollen langlebig, leicht, lütt (klein), lebensfreundlich und leise sein.

In einer privateigentümlich strukturierten Gesellschaft, in der Exklusivität, Akkumulation und Spektakel den Lebenspuls der Dinge bestimmen, hat dieses Leitbild nur wenig Aussicht auf Verwirklichung. Dieser Umstand bedeutet aber nur, dass die Stunde seiner Wahrheit noch nicht geschlagen hat.