Nordblock mit Zuchtmeister

Xinhua/imago images »Die sparsamen Fünf« vom Juli 2020: Mark Rutte (Niederlande), Sebastian Kurz (Österreich), Mette Frederiksen (Dänemark), Stefan Löfven (Schweden) und Sanna Marin (Finnland)

Die Europäische Union dürfe keine Schuldenunion werden, jeder müsse selbst für seine Verbindlichkeiten geradestehen, hieß es während der Finanz- und Euro-Krise immer wieder. Allen voran die deutsche Regierung blockierte jeglichen Vorstoß, die erdrückende Finanzlast einzelner Mitgliedstaaten etwa durch gemeinsame Haftung auf mehrere Schultern zu verteilen. Das ist Schnee von gestern. In der Coronakrise war die knallharte Disziplinierung der wirtschaftlich schwächeren EU-Länder zumindest vorübergehend nicht mehr im deutschen Interesse.

Schließlich war der Zerfall von EU und Währungsunion zum Greifen nah, als Italien nach Ausbruch der Pandemie in einer drastischen Notsituation von den EU-Partnern im Regen stehen gelassen wurde, während China Ärzteteams und medizinische Ausrüstung schickte. Für die BRD-Exportökonomie sind der gemeinsame Binnenmarkt sowie die für hiesige Produktivitätsverhältnisse chronisch unterbewertete Gemeinschaftswährung von existenzieller Bedeutung. Deshalb positionierte sich die Bundesregierung rasch zugunsten üppiger Finanztransfers, mit denen die wirtschaftlichen Folgen in besonders hart von der Pandemie betroffenen Mitgliedstaaten abgefedert werden sollten.

Tilgungspläne bis 2058

Die Rolle des Hardliners übernahm ein Zusammenschluss nordeuropäischer Kleinstaaten unter Führung der Niederlande. Unter dem Label »Die sparsamen Fünf« wetterten sie gegen den südeuropäischen Schlendrian und wehrten sich gegen Zuschüsse ohne Kürzungsauflagen. Nicht ohne Erfolg: Beim 750 Milliarden Euro schweren »Next Generation EU«-Programm, das die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abfedern soll, wird fast die Hälfte der Mittel in Form von Krediten vergeben, die die Schuldenlast – und damit den Kürzungsdruck – erhöhen. Zudem wurde die Auszahlung der Gelder an Reformprogramme gebunden, die den »Empfehlungen« der EU-Kommission aus dem Europäischen Semester entsprechen. Die üblichen Listen mit Rentenkürzungen, Arbeitsmarktliberalisierung bis hin zu Einsparungen im Gesundheitssystem sind dadurch fast unbemerkt Teil der EU-Coronapolitik geworden.

Bereitgestellt werden die Milliarden von den Kapitalmärkten, an denen sich die EU-Staaten über den gemeinsamen Haushalt kollektiv verschulden. Das sind zwar noch keine Euro-Bonds, ist aber doch ein Ansatz, der einige Monate zuvor noch komplett tabu war. Bis Ende 2023 sollen die Gelder gemäß dem vereinbarten Verteilungsschlüssel in die Mitgliedstaaten fließen, bis 2058 laufen die Tilgungspläne. Der Bärenanteil fließt nach Italien, Spanien und Frankreich. Die Regierungen der Empfängerstaaten mussten ihre Reformprogramme vorab in Brüssel absegnen lassen – ebenso die Pläne zur Mittelverwendung. Festgelegt wurde für alle, dass das Gros der Investitionen den strategischen Zielen der EU entsprechen muss. Insbesondere gilt es, in grüne Technologien (mindestens 37 Prozent) und Digitalisierung (mindestens 20 Prozent) zu investieren.

In Italien wurde eigens für die Programmumsetzung die Regierung abgesetzt, nachdem diese sich gegen allzuviel Einfluss der Brüsseler Bürokratie gestellt hatte. Daraufhin wurde ohne Wahl der frühere EZB-Chef Mario Draghi installiert. In Spanien sorgt die mächtige Wirtschaftsministerin und frühere EU-Haushaltskommissarin Nadia Calviño dafür, dass die EU-Interessen beim Geldausgeben nicht zu kurz kommen. Frankreich ist unter Präsident Emmanuel Macron ohnehin auf Seiten der Kommission.

So bewegt sich die Verschuldung der EU-Staaten mittlerweile auf Rekordniveau. Unter den Euro-Ländern weist lediglich noch die Steueroase Luxemburg einen Schuldenstand aus, der den strikten Regeln des im Vertrag von Maastricht enthaltenen Stabilitätspakts und des Fiskalpakts entspricht, die Unterschiede zwischen den Schuldenständen in Relation zur Wirtschaftsleistung belaufen sich auf bis zu 100 Prozent. Wegen offensichtlicher Krisenuntauglichkeit waren die Verschuldungsregeln in der Pandemie ausgesetzt worden. Die Reaktivierung wurde verschoben, doch 2023 sollen sie wieder in Kraft treten. Dann würde extremer Kürzungsdruck entstehen; die Neuverschuldung müsste unter drei Prozent und die Gesamtverschuldung unter 60 Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung gedrückt werden.

Die »Sparsamen«

In der Debatte um eine Reform dieser Vorgaben hat die neue Bundesregierung von der vorigen die Rolle des Zuchtmeisters übernommen. Die Kontinuität ist auch personell. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte schon als Finanzminister klargestellt, dass er von einer Aufweichung der Regeln nichts halte. Diese hätten sich in der Krise als ausreichend flexibel erwiesen. Die Ampelparteien haben das Festhalten an den realitätsfernen Regeln nun im Koalitionsvertrag festgeschrieben und mit Christian Lindner (FDP) einen Hardcore-Neoliberalen zum Finanzminister gemacht. Es besteht also kein Zweifel, dass die BRD-Vertreter das gesamte Gewicht der mächtigsten EU-Volkswirtschaft in die Waagschale werfen werden, um die knallharten Regeln zu verteidigen.

Eine Reform des Stabilitätspakts wird derweil allen voran von Frankreich gefordert. Die Regierung in Paris hat sehr viel investiert, um die Krise abzufedern, die Schuldenquote liegt bei 98 Prozent. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire argumentiert, die Regeln seien ohnehin obsolet und dürften strategische Investitionen nicht verunmöglichen. Auch andere Mitgliedstaaten, die Hüter des Europäischen Stabilitätsmechanismus und der Fiskalausschuss hatten Änderungen vorgeschlagen. Die EU-Kommission will im Frühjahr konkrete Vorschläge unterbreiten. Diskutiert werden unter anderem eine Anhebung der Schuldengrenze auf 100 Prozent der Wirtschaftsleistung, längere Zeiträume zur Anpassung wie auch ein Herausrechnen strategischer Investitionen.

Die Debatte wird die EU-Politik in diesem Jahr prägen. Die »Sparsamen« versammeln sich wieder hinter der BRD. Dieser Nordblock wird auf eine baldige Rückkehr zu strikter Haushaltsdisziplin und Kürzungsprogrammen bestehen. Das wird die Spannungen zwischen export- und importorientierten Volkswirtschaften, zwischen Nord und Süd verschärfen. Auf der anderen Seite werden die EU-Staaten bis mindestens 2058 durch gemeinsame Schulden miteinander verbunden sein. Durch den Coronafonds wurden Italien und andere in ein Abhängigkeitsverhältnis gebracht, das ernsthafte Exit-Bestrebungen unwahrscheinlich erscheinen lässt.