Nächste Nebelkerze

Weise Worte, keine Frage. »Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen und darf nie geführt werden«, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats am Montag abgaben. »Solange sie noch existieren«, dürften Atomwaffen ausschließlich »Verteidigungszwecken, der Abschreckung von Aggressoren und der Verhinderung von Krieg« dienen. Jegliche »weitere Ausbreitung solcher Waffen« müsse dringend »verhindert werden«, heißt es weiter, und mit Blick darauf, dass die Unterzeichner der Erklärung fünf der insgesamt neun Atommächte und zudem diejenigen sind, die mit großem Abstand die meisten Atomwaffen besitzen, folgten dann noch ein paar Phrasen zum »Wunsch«, einen nicht näher definierten »Fortschritt in der Abrüstung« zu erreichen: »Eine Welt ohne Atomwaffen« sei das Ziel. Detaillierte Vorschläge für die nächsten Schritte? Fehlanzeige. Nichts wirklich Neues also: schöne Worte, warme Worte.

Wozu die Erklärung? Inhaltlich überrascht sie nicht. Schließlich hätte ja kaum jemand erwartet, dass sich die fünf Atommächte stolz zu beinharter Aufrüstung, zur Modernisierung ihrer Atomwaffenarsenale und zu verschärften Kriegsplanungen bekennen, also dazu, was sie – freilich in ganz unterschiedlicher Ausgangs- und Bedrohungslage – gegenwärtig tun. Moskau, das die Erklärung laut eigenem Bekunden initiiert hat, mag sich davon neuen Druck auf Washington versprechen, sich nach dem weitgehenden Abriss der Rüstungskontrolle durch die Trump-Administration wieder auf Gespräche einzulassen. Für Russland wäre das sicherlich vorteilhaft. Der Zeitpunkt weist aber darauf hin, dass es auch um anderes geht. Denn ursprünglich am Dienstag sollte in New York die zehnte Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag beginnen. Der verbietet den Nichtatomwaffenstaaten streng jede Entwicklung nuklearer Arsenale, verpflichtet allerdings auch die Atommächte zur nuklearen Abrüstung.

Weil die nukleare Abrüstung aber bekanntlich keine Fortschritte macht, wächst der Unmut unter den Nichtatomwaffenstaaten schon seit Jahren. Einerseits ist aus dem Unmut der Atomwaffenverbotsvertrag entstanden, den inzwischen immerhin 86 Staaten unterzeichnet haben und der die Atommächte doch ein wenig unter Legitimationsdruck setzt. Andererseits stellt sich zunehmend die Frage, ob man Staaten wie Iran oder auch Saudi-Arabien auf Dauer zur Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags nötigen kann, wenn man sich um die eigenen Vertragspflichten einen feuchten Dreck schert. Ob es mit der Erklärung – wie in früheren Jahren mit ähnlichen Mitteln – gelingt, eine Nebelkerze zu zünden, die die Nichtatomwaffenstaaten ein Weilchen betäubt, mag man bezweifeln: Die Aussichten, dass auf der zehnten Überprüfungskonferenz irgendein Erfolg erzielt wird, gelten als schlecht. Dass die Omikron-Welle in New York nun ihre – inzwischen vierte – pandemiebedingte Vertagung erzwungen hat, schiebt das absehbare Scheitern der Konferenz immerhin ein paar Monate hinaus.