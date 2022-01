»Sie sollen endlich eine Entschädigung zahlen«

Oliver Berg/dpa Andreas Meyer im Oberlandesgericht Köln, wo über mögliche Verflechtungen zwischen dem Hersteller Grünenthal und der Conterganstiftung verhandelt wird (12.4.2018)

Ihr Verband kritisierte vergangene Woche die Eigentümer des Pharmaunternehmens Grünenthal dafür, sich bei den Opfern ihres Mittels Contergan »hochoffiziell unter Zeugen« entschuldigen zu wollen. Für unsere jüngeren Leser: Was war Contergan?

Das war ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, das hergestellt worden ist vom Grünenthal Unternehmen in Stolberg bei Aachen. Die Firma gehört der Familie Wirtz. Ihnen gehören auch die Dalli-Werke, die das Waschmittel herstellen, sowie die Parfümkollektionen der Firma Mäurer und Wirtz.

Und was hat Contergan verursacht?

Es hat innere und äußere Schäden bei ungeborenen Menschen verursacht. Es hat auch dazu geführt, dass Tausende Menschen weltweit totgeboren wurden. In Deutschland spricht man von insgesamt 4.000 Fällen, in Europa von 7.000 und weltweit von über 10.000. In Deutschland leben heute noch etwa 2.800 Betroffene.

Das Medikament wurde Ende 1961 aus dem Verkehr gezogen. Geschah dies freiwillig von seiten des Konzerns?

Selbstverständlich nicht. Die Firma Grünenthal beziehungsweise die Familie Wirtz haben Ärzte und Wissenschaftler bedroht, die vor dem Medikament warnen wollten, und haben sogar in wissenschaftlichen Fachzeitungen entsprechende Artikel unterdrückt, damit nichts Kritisches verbreitet wird.

Sie schreiben, dass Contergan in Brasilien noch weiter verwendet wurde. Wie war das möglich, wurde da niemand zur Rechenschaft gezogen?

Nein, in Brasilien hat Grünenthal ein Produkt mit dem Namen Sedalis vertrieben. Dort war der gleiche schädliche Wirkstoff Thalidomid enthalten. In den 1980er Jahren gab es noch zahlreiche Schädigungen, weil das Medikament dort weiter verkauft worden ist. Die Opfer in Brasilien kämpfen heute noch für ihre Rechte gegenüber Grünenthal und dem dortigen Lizenznehmer.

2012 hatte Grünenthal unter erheblichen Protesten der Betroffenen dafür um Entschuldigung gebeten, nicht früher auf die Opfer eingegangen zu sein. Was kritisieren Sie daran?

Als ob alle Opfer darauf gewartet hätten, dass die Schädiger mal vorbeikommen und ihnen auf die Schulter klopfen. Nein, sie sollen endlich eine Entschädigung zahlen. Deswegen fordern wir heute weltweit für jeden Contergan-Schaden unabhängig von der Stärke eine pauschale Summe von einer Million Euro und eine Rente von 8.000 Euro von der Familie Wirtz, die über ein ganzes Firmengeflecht verfügt. Sollen sie doch ihren Besitz verkaufen und die Entschädigungen leisten. Ohne einen solchen Schritt ist eine Entschuldigung reine Heuchelei. Die Entschuldigung von Herrn Wirtz kann nur angenommen werden, wenn das Unternehmen den Schaden finanziell ausgleicht. Die Betroffenen brauchen viel Geld, die Hilfsmittel und Assistenz sind teuer. Im Contergan-Strafprozess wurde der Gesamtschaden schon damals auf zehn Milliarden D-Mark geschätzt. Dann können wir wohl heute von der doppelten Summe in Euro ausgehen.

Was können Sie über die Rolle von Politik und Justiz sagen, die offensichtlich nicht so tätig geworden sind, wie es nötig gewesen wäre? Was wurde damals getan oder auch versäumt, und wie ist die aktuelle Situation?

Die Politik bescherte den Opfern das Conterganstiftungsgesetz, das bis heute verbietet, jemals wieder gerichtlich gegen Grünenthal wegen Schadenersatz vorzugehen. Bis 2013 waren unsere Renten nach Schadensgrad bemessen zwischen 400 und 1.200 Euro monatlich. In diesem Jahr wurden die Höchstrente versechsfacht. Aber auch das ist aus meiner Sicht kriminell und korrupt, weil ja verhindert werden soll, dass es einen strafrechtlichen oder zivilrechtlichen Präzedenzfall gibt. Davor fürchtet sich die gesamte pharmazeutische Industrie. Strafrechtlich wurde das Verfahren damals wegen Geringfügigkeit eingestellt. Auch ein zivilrechtliches Musterurteil ist durch die erwähnte Stiftung mit den Stimmen der SPD und FDP verhindert worden. Nach dem Motto: Die Gewinne sind privatisiert und die Verluste, das wären die Schadensersatzsummen, die sie an uns hätten zahlen müssen, wurden sozialisiert.