Ohne Perspektive

Yamam al Shaar/REUTERS Kein Strom: Ein Paar verbringt die Stunden ohne Energie vor dem Haus (Damaskus, 18.9.2021)

Hanan lacht und klatscht in die Hände: »Oh, wir haben heute Abend einen Tisch im Four Seasons Hotel reserviert. Wir alle werden mit unseren Familien dort richtig gut ins neue Jahr hineinfeiern.« Der Arbeiter zwinkert mit den Augen, seine Kollegen grinsen verschmitzt und brechen dann in lautes Gelächter aus. »Hast du das etwa geglaubt? Da haben wir dich schön auf den Arm genommen!«

Hanan und seine Kollegen arbeiten in einem kleinen Familienhotel im Zentrum von Damaskus. Sie sind Kurden aus Afrin und arbeiten wie schon ihre Väter in der syrischen Hauptstadt. In Afrin haben sie noch ihre Häuser und Gärten. Früher ging es ihnen gut mit der Olivenernte, die jeden Herbst ordentlich Geld in ihre Familienkassen spülte. Doch seit 2018 befindet sich Afrin unter Kontrolle der Türkei und von Kämpfern, die vor zehn Jahren versucht hatten, Homs und Aleppo einzunehmen, um dann Damaskus zu stürmen und die Regierung von Baschar Al-Assad zu stürzen.

Die dschihadistischen Kampfverbände unterlagen und mussten aus dem östlichen Umland (Ghuta) von Damaskus, aus Homs, Aleppo und Deraa abziehen. Nun leben sie in den Häusern von Hanan und seinen Kollegen und haben die Kurden vertrieben. »Das sind richtig schlechte Menschen«, sagt Hanan mit rauer Stimme. »Sie schlagen unsere Leute, sie vertreiben sie aus ihren Häusern, sie stehlen alles.« Wann sie Afrin wieder verlassen werden, wisse niemand. »Mein Vater wollte immer wieder zurück nach Afrin, um dort beerdigt zu werden«, sagt Hanan. »Er starb in Aleppo. Wer weiß, ob ich vor meinem Tod Afrin noch einmal wiedersehen werde?«

Es fehlt an allem

Hanan und seine Kollegen sind arm und leben in kleinen beengten Häusern oben auf dem Kasiun, dem Hausberg von Damaskus. Sein Kollege Samir musste das Zimmer seines Bruders räumen, als dieser mit seiner Familie aus der Türkei zurückkam, wo sich seine Hoffnung auf Arbeit zerschlagen hatte. Von seinem geringen Gehalt baute Samir den Sommer über ein neues Zimmer auf dem Haus des Bruders an, um im Winter wenigstens wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. »Für die Fenster hat es nicht mehr gereicht«, sagt Samir und zuckt mit den Schultern. »Sie sind zu teuer.« Also habe er die Fenster mit Plastik verklebt, das die schlimmste Kälte fernhalte. »Aber da, wo wir wohnen, weht der Wind von allen Seiten, und gerade jetzt im Winter ist es wirklich kalt«, murmelt der Arbeiter, als wolle er sich dafür entschuldigen, dass er seiner Familie nichts Besseres bieten kann.

Es ist der 31. Dezember 2021, und es ist kalt in Damaskus. In dem Familienhotel gibt es keinen Strom, in der Lobby sitzen Mütter mit ihren Kindern im Halbdunkel. Neue Gäste steigen die Treppe hinauf, um die Rezeption im ersten Stock zu erreichen. Hanan, Samir und ihre Kollegen schultern das Gepäck und tragen es in die Gästezimmer.

»Hier im Hotel haben wir zwei Stunden Strom und vier Stunden keinen«, erklärt Nabil, der an der Rezeption arbeitet. Der Generator werde nur selten angemacht, weil sie Heizöl sparen müssten. Außerhalb von Damaskus sei die Lage noch schlechter, fügt er hinzu: »Bei uns in Dschdeida haben wir eine Stunde Strom und fünf Stunden keinen Strom.« In diesem Winter sei die Versorgung besonders schlecht, habe der Minister für Elektrizität vor wenigen Tagen erklärt, sagt Nabil. Es fehle an Öl und Gas, um die Elektrizitätswerke zu betreiben. Außerdem seien drei von ihnen außer Betrieb, weil Reparaturen vorgenommen werden müssten, für die noch die Ersatzteile fehlten. Die Bevölkerung müsse noch einige Monate mit der schlechten Stromversorgung leben, habe der Minister gesagt. Aber dann solle es wirklich besser werden.

Nabil gehört zu denen, die zwar ihren Speiseplan rigoros um Fleisch und Milchprodukte zusammenstreichen mussten, die aber doch irgendwie noch über die Runden kommen. Er und seine Frau erhalten bescheidene Pensionen, er arbeitet zusätzlich an der Rezeption des kleinen Familienhotels. Der jüngere Sohn leistet seinen Militärdienst ab, der ältere arbeitet als IT-Ingenieur. Von seinem monatlichen Gehalt bezahlt der junge Mann in den Fonds einer Wohngenossenschaft ein, die außerhalb von Damaskus einen Wohnkomplex baut. Wenn alles gutgeht, wird Nabils Sohn in drei Jahren die Wohnung einrichten und dann auch ans Heiraten denken können. Für viele junge Männer ist diese Perspektive in weite Ferne gerückt.

Abschied an Neujahr

Für zahlreiche Familien bedeutet Neujahr, von ihren Kindern Abschied zu nehmen. Gut ausgebildete und sprachkundige junge Leute verlassen Syrien, um in Europa, den USA, Australien oder Kanada zu arbeiten oder zu studieren. Zurück bleiben Eltern, die ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dass diese Zukunft nun nicht im eigenen Land liegt, ist für die Familien ein schwerer Schlag.

Einer der jungen Männer, die Syrien Anfang 2022 verlassen werden, ist Akram (Name geändert). Er hat in Damaskus sein Medizinstudium abgeschlossen und möchte sich zum Herzchirurgen qualifizieren. Weil er in Syrien diese Möglichkeit derzeit nicht hat, hat er sich in Deutschland beworben und wurde angenommen. Den Sprachtest hat er bestanden, bald wird er wie viele junge Leute aus Syrien, Irak, Iran und anderen Ländern in einer deutschen Klinik für ein unterdurchschnittliches monatliches Gehalt arbeiten. »Verglichen mit dem, was der Junge hier bekommen würde, ist es viel Geld«, sagt der Vater von Akram, der stolz die Zeugnisse des Jungen zeigt. Er selber verdiene mit drei Arbeitsstellen nicht mehr als 70 US-Dollar im Monat. Vor dem Krieg habe er mit einer Stelle 400 Dollar verdient. Er hoffe, dass sein Sohn eines Tages zurückkehren werde, doch in der heutigen Situation sehe Akram für sich in Syrien keine Perspektive.

Zehn Jahre Krieg und Zerstörung haben die Wirtschaft Syriens und der Nachbarländer schwer beschädigt. Die US-Besatzung der syrischen Öl- und Gasressourcen, von Weizenfeldern und Baumwollanbau blockiert den Zugang des Landes zu den eigenen Rohstoffen. Einseitig verhängte EU- und US-Sanktionen führen wie der Krieg zur Abwanderung von Zehntausenden Fachkräften.

Die EU-Sanktionen werden seit 2011 jährlich verschärft und ergänzen sich mit dem sogenannten Caesar-Gesetz der US-Regierung, das 2020 in Kraft trat. Demnach können nicht nur syrische, sondern alle Unternehmen, Staaten und Organisationen bestraft werden, die mit Syrien Handel treiben. Ein Bericht der US-Agentur für Internationale Entwicklung (USAID) stellte im Juli 2021 fest, dass die US-Sanktionen in Syrien eine »schwindelerregende Wirtschaftskrise ausgelöst« hätten. Der durch die »Caesar«-Gesetzgebung blockierte Warenverkehr führe zu einem Anstieg des illegalen Handels, von Korruption und Schwarzmarkt.