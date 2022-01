Schuften für die Kleckerrente

Roland Hartig/imago images Sammeln, um über die Runden zu kommen: Das gilt für immer mehr Rentner in der BRD (hier am Rande eines Fußballspiels in Rostock)

Sieht so ein »verdienter« Ruhestand aus? 45 Jahre lang in Vollzeit schuften – und dann nicht einmal 1.300 Euro Rente brutto. Nach Zahlen der Bundesregierung droht dieses Schicksal gut jedem dritten Beschäftigten in Deutschland. In Erfahrung gebracht hat das die Bundestagsfraktion Die Linke per Anfrage beim Bundesarbeitsministerium (BMAS). Wie aus der Antwort hervorgeht, schrumpfen die Altersbezüge der Betroffenen nach Abzug der Kranken- und Pflegekassenbeiträge auf kümmerliche 1.160 Euro netto. Der Linke-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch nannte die Entwicklung »inakzeptabel«. Es untergrabe das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung, »wenn nach einem kompletten Arbeitsleben nur wenige hundert Euro über Hartz-IV-Niveau bleiben«, zitierten ihn zu Wochenanfang die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Den Angaben des BMAS zufolge waren zum Stichtag 30. Dezember 2020 bundesweit rund 21,45 Millionen Menschen in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung gemeldet. Davon müssen rund sieben Millionen damit rechnen, nach Ausscheiden aus dem Beruf mit einem staatlichen Altersgeld von höchstens 1.300 Euro abgespeist zu werden. Um punktgenau bei diesem Betrag zu landen, müssten sie beim derzeitigen Rentenniveau im Schnitt mindestens 2.800 Euro im Monat vor Steuern und Abgaben verdienen. Wer es auf 1.500 Euro schaffen möchte, darf nicht weniger als 3.200 Euro brutto bekommen. 2.500 Euro Rente entsprechen aktuell einem Verdienst von 5.350 Euro.

Freilich sind das Projektionen in die Zukunft und daher mit erheblichen Unwägbarkeiten behaftet. Die Berechnungen setzen bei Einkünften zu einem Stichtag an, die sich im Zuge eines Arbeitslebens erhöhen können. Der Berliner Tagesspiegel ließ am Montag prompt den als »Rentenpapst« gefeierten ­Mannheimer Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan damit zu Wort kommen, mit derlei Daten würden zu Unrecht »Rentenängste« geschürt. »Typischerweise steigt das Einkommen im Lebensverlauf. Das wird hier ignoriert.« So argumentiert auch das BMAS: Künftige Lohnerhöhungen könnten in der aktuellen Erhebung nicht berücksichtigt werden, heißt es in der Antwort auf die Linke-Anfrage. Auch ließen sich aus erworbenen Rentenansprüchen »grundsätzlich keine Rückschlüsse auf den Lebensstandard im Alter« ziehen, da weitere Einnahmequellen in Betracht gezogen werden müssten.

Das alles mutet wie Augenwischerei an: Wohl die allerwenigsten Menschen mit mickrigen Löhnen und Renten haben nebenher ein kleines Vermögen, etwa mit Aktien oder Immobilien, aufgehäuft. Auch ist die Lohnentwicklung insgesamt seit Jahren rückläufig, und nicht einmal damit halten die gesetzlichen Renten mit, weil sie durch diverse gesetzliche »Kürzungsfaktoren« ausgebremst werden. Derer gibt es weitere, wie die derzeit rasant steigenden Kosten für Strom, Heizung und Benzin, wodurch die weitverbreiteten Kleckerrenten noch zusätzlich an Wert verlieren. Dazu kommt: Selbst das 1.300-Euro-Niveau werden massenhaft Rentnerinnen und Rentner nicht erreichen. 45 Beitragsjahre sind heutzutage eher die Ausnahme als die Regel. Viele haben im Alter weniger als 1.000 Euro zum Leben und schlagen sich knapp oberhalb oder sogar unterhalb der Grundsicherung durch.

Heimisch ist Altersarmut vor allem im Osten der Republik. Dort werde künftig sogar jeder zweite weniger als 1.300 Euro erhalten, gab Linke-Fraktionschef Bartsch unter Berufung auf die Regierungszahlen zu bedenken. Angesichts der Misere erscheint seine Forderung, das Rentenniveau mindestens auf über 50 Prozent zu steigern, allerdings ziemlich mutlos. Laut Rentenversicherungsbericht 2021 lag der Wert zuletzt bei 49,4 Prozent, und die neue Bundesregierung ist mit einer »Haltelinie« von 48 Prozent angetreten. Die Zahl bezeichnet das Verhältnis zwischen der Höhe der zu erwartenden Rente nach 45 Beitragsjahren und dem Durchschnittslohn. Es geht auch anders, wie etwa der Fall Österreich beweist: Dort liegt das Niveau bei 80 Prozent, ein Durchschnittsverdiener bezieht im Alter rund 800 Euro mehr als in der BRD.