China fordert weitere Abrüstungsschritte

imago images/Xinhua Die ersten atomaren Sprengköpfe der Volksrepublik in einem Museum in Liangdancheng (9.5.2019)

China hat am Dienstag erneut bekräftigt, eine atomwaffenfreie Welt anzustreben. Einen Tag nach einer Erklärung der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat – neben der Volksrepublik gehören dazu auch Russland, die USA, Großbritannien und Frankreich –, die sich gegen eine weitere Verbreitung von Nuklearwaffen ausspricht, erklärte Fu Cong, Leiter der Abteilung Rüstungskontrolle im chinesischen Außenministerium, am Dienstag vor Journalisten in Beijing, sein Land sei »bereit, weiter auf dieses Ziel hinzuarbeiten«.

Allerdings werde China »sein Atomwaffenarsenal aus Gründen der Zuverlässigkeit und Sicherheit weiterhin modernisieren«, sagte Fu. Zudem forderte er die Vereinigten Staaten und Russland dazu auf, bei der Verringerung der Nuklearwaffenbestände den ersten Schritt zu tun. Die USA und Russland verfügten immer noch über 90 Prozent der Atomsprengköpfe weltweit, so Fu. »Sie müssen ihr Atomarsenal auf unumkehrbare und rechtsverbindliche Weise reduzieren.« Vorwürfe aus Washington, wonach Beijing seine »atomaren Fähigkeiten erheblich ausbaut«, wies Fu als »unwahr« zurück. Im November hatte das US-Verteidigungsministerium behauptet, die Volksrepublik könne bis 2030 über mehr als 1.000 atomare Sprengköpfe verfügen.

Fu lobte die am Montag gemachte Erklärung zum Atomwaffensperrvertrag der UN-Vetomächte, zu deren Gestaltung China einen großen Beitrag geleistet habe. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua zitierte den Leiter der Abteilung Rüstungskontrolle zudem mit den Worten, Beijing hoffe darauf, dass die Vetomächte »ihre Bemühungen auf dieser Grundlage fortsetzen«.

In der Erklärung vom Montag hatten die Vetomächte das Ziel einer atomwaffenfreien Welt und der Vermeidung eines Atomkrieges bekräftigt. »Wir glauben zutiefst, dass eine weitere Ausbreitung solcher Waffen verhindert werden muss«, hieß es in der Erklärung. Sie erfolgte vor einer Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags, die noch in diesem Jahr stattfinden soll.