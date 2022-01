Südafrika: Hohe Kosten nach Brand erwartet

Kapstadt. Nach dem Großbrand in Südafrikas Parlamentsgebäude am Sonntag werden hohe Kosten für einen Wiederaufbau des Gebäudes erwartet. »Wir werden mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Rands für den Wiederaufbau benötigen«, sagte Kapstadts Sicherheitsbeauftragter Jean-Pierre Smith am Montag dem Nachrichtensender e-NCA. Dies entspräche mehreren hundert Millionen Euro. Smith sprach von schweren Mängeln, die auf schlechte Wartung zurückzuführen sein könnten. (dpa/jW)