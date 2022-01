Syrien: Tote nach IS-Anschlag auf Armee

Beirut. Die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hat im Osten Syriens einen tödlichen Angriff auf das Militär verübt. »Neun Soldaten der Armee und verbündete Milizionäre wurden in einem Hinterhalt des IS getötet«, erklärte die in Großbritannien ansässige oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete von fünf Toten. Der Beobachtungsstelle zufolge beschossen die Dschihadisten den Konvoi am späten Sonntag abend in Deir Al-Sor mit Raketen. (AFP/jW)