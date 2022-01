Israel: Hackerangriff auf Medien

Jerusalem. Zwei führende israelische Medien sind am Montag morgen Ziel eines Hackerangriffs geworden, der mutmaßlich in Zusammenhang mit dem zweiten Jahrestag des US- Drohnenangriffs auf den iranischen General Kassem Soleimani stand. Auf der Webseite der englischsprachigen Jerusalem Post und dem Twitter-Account der hebräischsprachigen Tageszeitung Maariv erschien ein Bild, auf dem unter anderem eine Faust, eine Rakete und eine schriftliche Drohung zu sehen sind. Das Bild enthielt den Schriftzug »Wir sind in Deiner Nähe, wo Du es nicht vermutest« in englischer und hebräischer Sprache. Wer hinter den beiden Hackerangriffen stand, war zunächst unklar. (AFP/jW)