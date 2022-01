Ansarollah setzen Schiff der VAE fest

Riad. Die Kriegskoalition, die unter Führung Saudi-Arabiens im Jemen gegen die Ansarollah (»Huthi«) kämpft, hat diesen die Entführung eines Schiffs im Roten Meer vorgeworfen. Die »Rawabi« unter der Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sei am Sonntag abend »gekapert und entführt« worden, sagte ein Sprecher der Koalition am Montag. Das Schiff sei auf dem Rückweg von der jemenitischen Inselgruppe Sokotra gewesen, wohin es medizinisches Material geliefert habe. Die Ansarollah bestätigten die Festsetzung des Schiffes, das jedoch »militärisches Material« transportiert habe. Das Schiff sei »ohne Genehmigung in jemenitische Gewässer eingedrungen« und habe »feindliche Handlungen« begangen, erklärte ein Sprecher auf Twitter. (AFP/jW)