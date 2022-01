CDU: Prien für Ausschluss von Maaßen

Kiel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, hat den Ausschluss des früheren Chefs des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, aus der Partei gefordert. Er habe sich »in den vergangenen Wochen und Monaten immer weiter von den Grundwerten in der CDU entfernt«. Seine jüngsten Einlassungen zur Impfung seien »völlig inakzeptabel«, teilte Prien am Montag mit. Maaßen hatte in dem Netzwerk Gettr ein Video von Sucharit Bhakdi verbreitet, in dem dieser den Stopp der CoronaschutziImpfungen fordert. Maaßen bezeichnete das Video als bewegenden Appell. Die Generalstaatsanwaltschaft in Kiel ermittelt wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung gegen Bhakdi. (dpa/jW)