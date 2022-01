Berlin: Erfolg für wohnungslose Besetzer

Berlin. Nach der wiederholten Besetzung von leerstehenden Wohnungen in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte und einer Einigung mit dem Bezirk sind bereits mehr als 20 wohnungslose Menschen dort eingezogen. Nach jW-Informationen vom Montag sollen bis zu 60 Personen in den insgesamt 54 Wohnungen untergebracht werden. Auch ein sozialer Träger ist gefunden. Zuvor hatte das zuständige Bezirksamt angekündigt, dass die Besetzerinnen und Besetzer sowie weitere Wohnungslose dort einziehen können. (jW)