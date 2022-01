Brandanschlag: Verdacht gegen Kriegsgegner

Bremen. Nach einem Brandanschlag auf den Raumfahrtkonzern OHB in Bremen gehen Ermittler von einer linksmotivierten Tat aus. Bei dem Feuer in der Silvesternacht war nach Angaben des Unternehmens Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Noch liege kein Bekennerschreiben vor, sagte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Montag. Doch der Verdacht liege nahe, dass die Täter auch dieses Mal in der »linksextremistischen Szene« zu suchen seien. Bereits im November waren Brandsätze auf einem Parkplatz vor dem Unternehmen entdeckt worden. In einem Bekennerschreiben einer linken Gruppe war die Kooperation mit der Bundeswehr bei der Entwicklung eines Aufklärungssatelliten kritisiert worden. (dpa/jW)