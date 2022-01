SPD wittert Morgenluft

BeckerBredel/imago images Das Zeug zur Wahlsiegerin? SPD-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (Saarbrücken, 12.11.2021)

Nach dem sogenannten Superwahljahr mit einem neuen Bundestag und fünf neu besetzten Landesparlamenten geht es im Jahr 2022 in dieser Hinsicht etwas ruhiger zu. Allerdings stehen mit der Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung am 13. Fe­bruar sowie vier Landtagswahlen noch einige wichtige Urnengänge an. Mit dem Saarland macht am 27. März das kleinste Flächenland den Anfang, am 8. Mai ist Schleswig-Holstein dran und eine Woche später mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland. Am 9. Oktober wählt schließlich Niedersachsen. In allen vier Ländern wittert die SPD nach ihrem überraschenden Sieg bei der Bundestagswahl Morgenluft – und das nicht ohne Grund: In den Umfragen hat sie im Sog des Bundestrends die CDU jeweils überholt oder zumindest, im Fall von NRW, eingeholt.

Vor diesem Hintergrund schlug die saarländische SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger zum Jahreswechsel schon mal einen Pflock ein. »Nach mehr als 20 Jahren CDU ist eine SPD-geführte Regierung im Saarland greifbar«, sagte sie am vergangenen Dienstag der Deutschen Presseagentur (dpa). Es werde aber ein »enges Rennen«, so die Sozialdemokratin, deren Partei derzeit noch als Juniorpartner der CDU in einer großen Koalition das Saarland mitregiert. Rehlinger bezog sich mit ihrer Äußerung auf eine Umfrage des Instituts Infratest dimap. In der hatte die SPD mit 33 Prozent Zustimmung unter den Befragten erstmals seit der Landtagswahl von 2017 wieder die 30-Prozent-Marke geknackt, während die CDU auf einen historischen Tiefstand von 28 Prozent abgerutscht war. In der Beliebtheitsskala rangierte Rehlinger vor Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).

Der Saarländische Rundfunk konstatierte, im Land mache sich Wechselstimmung breit. Rehlinger bemühte sich aber, keine Euphorie aufkommen zu lassen. Es sei »keine Zeit für Jubel«, sagte sie. Zu möglichen Koalitionen äußerte sich die SPD-Politikerin zurückhaltend. Möglicherweise könnten auch Konstellationen jenseits der großen Koalition funktionieren. Ob es etwa für »Rot-Rot-Grün« reicht, hängt vor allem an Bündnis 90/Die Grünen und der Partei Die Linke. Beide sind zuletzt durch ausufernde interne Streitereien aufgefallen und haben in den Umfragen die Quittung bekommen. Die Grünen, die im Mai noch bei 15 Prozent lagen, sackten im November auf acht Prozent ab, die Linke von 14 Prozent im Mai auf sechs Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 hatte die Partei noch 12,8 Prozent der Stimmen erzielt.

Auch in Schleswig-Holstein meldete zum Jahreswechsel eine Frau Anspruch auf die Führung der Landesregierung an. Die Grünen-Finanzministerin Monika Heinold sieht gute Chancen, nach der Wahl am 8. Mai Ministerpräsidentin zu werden. »Wenn ich antrete, will ich gewinnen«, sagte die Politikerin am vergangenen Dienstag gegenüber dpa. Heinolds Ambitionen finden allerdings, im Gegensatz zu denen von Rehlinger, keine Stütze in den aktuellen Umfragen. Denn die Grünen, die im Mai mit 27 Prozent nur noch ein Prozent hinter der CDU gelegen hatten, sind in der jüngsten Umfrage vom November mit 18 Prozent auf den dritten Platz zurückgefallen. Die CDU liegt nur noch bei 21 Prozent, die SPD mit 28 Prozent klar vorn.

Die Sozialdemokraten haben also derzeit mehr Grund, sich Hoffnung auf den Wahlsieg zu machen – und darauf, der CDU nach dem Verlust der Macht in Kiel 2017 das Zepter wieder aus der Hand zu nehmen. Wenn man die letzte Umfrage zugrunde legt, könnte es in Schleswig-Holstein wie im Bund zu einer Ampelkoalition unter Führung der SPD kommen.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) versuchte zum Jahreswechsel, dem Abwärtstrend seiner Partei Paroli zu bieten. Er wolle im Landtagswahlkampf im Frühjahr die Fehler der Union im Bundestagswahlkampf vermeiden, erklärte er gegenüber dpa. Es sei in der Partei mit Händen zu greifen gewesen, was bei der Bundestagswahl alles nicht funktioniert habe. »Genau diese Fehler passieren uns hier in Schleswig-Holstein nicht«, betonte der CDU-Mann. Es werde helfen, dass es im Norden keine CSU gibt, so Günther – offenbar mit Blick auf Querschüsse des CSU-Chefs Markus Söder im Bundestagswahlkampf.