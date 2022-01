Kosten für Öl und Gas deutlich gestiegen

Berlin. Verbraucher haben in den vergangenen vier Monaten des Jahres 2021 deutlich mehr für das Heizen mit Öl und Gas zahlen müssen als im Jahr davor. So haben sich zwischen September und Dezember die Heizölkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt, wie die Vergleichsportale Verivox und Check 24 unabhängig voneinander am Montag mitteilten. Auch die Gaspreise haben deutlich angezogen. Veri­vox kommt beim Gas für die Heizperiode zwischen September und Dezember im vergangenen Jahr auf eine Preissteigerung von rund 50 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. (dpa/jW)