Sudans Premier gibt auf

imago images/Xinhua Wirft Handtuch endgültig in den Ring: Sudans Premier Hamdok (Khartum, 15.8.2021)

Die militärische Putschführung im Sudan unter General Abdel Fattah Al-Burhan hat ihr ziviles Feigenblatt verloren. Am Sonntag abend erklärte Premierminister Abdullah Hamdok angesichts der schweren politischen Konflikte seinen Rücktritt. »Ich habe mein Bestes versucht, das Land davon abzuhalten, in die Katastrophe abzugleiten«, sagte der 66jährige in einer Fernsehansprache. Doch sei es nicht gelungen, einen »Konsens« der politischen Kräfte zu finden.

Am 25. Oktober hatte Al-Burhan, der ohnehin die Fäden in der seit August 2019 amtierenden zivil-militärischen Übergangsregierung zog, sich dieser entledigt und Hamdok sowie weitere Regierungsvertreter verhaften lassen. Der Premier musste knapp einen Monat im Hausarrest verbringen, bevor er am 21. November von Al-Burhan zu einer Kooperation genötigt wurde, die ihn zwar wieder als Premier einsetzte, jedoch keinen tatsächlichen Handlungsspielraum vorsah. Entsprechend fiel die Reaktion der Straße aus.

Hunderttausende demonstrierten in mittlerweile zwölf landesweiten Massenprotesten gegen die Militärherrschaft und warfen Hamdok nach seiner Wiedereinsetzung vor, ein »Verräter« zu sein. Am Sonntag forderte der Einsatz von scharfer Munition gegen die Protestierenden drei Tote. Nach jüngsten Angaben des sudanesischen Ärztekomitees kamen damit seit dem 25. Oktober mindestens 57 Menschen ums Leben. Trotz dessen und der mutmaßlichen Ausweitung der Repression fielen die internationalen Reaktionen verhalten aus. So forderten die USA »die sudanesische Führung auf, ihre Differenzen beizulegen«.

Wie der sudanesische Sender Radio Dabanga vergangene Woche berichtete, hätte Hamdok bereits am 18. Dezember bei einem Treffen mit einer Gruppe politischer und nationaler Persönlichkeiten seine »tiefe Frustration und Unzufriedenheit« über die Charta für eine neue Regierung zum Ausdruck gebracht. Zudem habe er über seine Ablehnung durch die politischen Kräfte sowie die Hindernisse und Schwierigkeiten des Militärs bei der Umsetzung seiner Pläne im Übergangsprozess gesprochen.

Geplant waren umfangreiche Wirtschaftsreformen, durch die das Militär erhebliche ökonomische Verluste hätte hinnehmen müssen. Das Militär war auch gegen die von Hamdok vorangetriebene Aufarbeitung von Menschenrechtsverstößen.