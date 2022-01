»Behinderte werden faktisch ausgegrenzt«

Nicolaj Zownir/imago images Bügelt grobe Schnitzer deutscher Politik ab und zu gerade: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht hat den Bundestag aufgefordert, den Umgang mit einer pandemiebedingten Triage gesetzlich zu regeln. Damit gemeint ist, dass Ärztinnen und Ärzte in einer Notlage auswählen müssen, wer zuerst versorgt oder überhaupt gerettet wird. Hintergrund der Klage war die Sorge von Menschen mit Behinderung, nicht ausreichend geschützt zu werden. Was halten Sie von dem Urteil?

Die Karlsruher Entscheidung ist eine Ohrfeige für die Coronapolitik, die die Bundesregierung aus Union und SPD in den vergangenen zwei Jahren zu verantworten hatte. Es spricht Bände, dass schwer- und teilweise schwerstbehinderte Menschen überhaupt erst Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen mussten, um bei der Entscheidung über die Zuteilung intensivmedizinischer Ressourcen nicht benachteiligt zu werden. Es war schon länger klar, dass letztere nicht für alle Behandlungsbedürftigen ausreichen können. Die »schwarz-rote« Bundesregierung hat sich aber einen Kehricht dafür interessiert, wie es dieser vulnerablen Gruppe der Gesellschaft geht. Ähnlich ging es auch bei der Rangfolge zu, wer infolge von Impfstoffknappheit zuerst an der Reihe sein sollte: Als die Debatte um die Schulen laut wurde, hat man dort mobile Impfteams eingesetzt – und die dafür an den Behinderteneinrichtungen einfach wieder abgezogen.

Welche Gefahren drohen Menschen mit einer Behinderung aufgrund der aktuellen pandemischen Lage schon jetzt ganz real?

Einige von ihnen können sich wegen ihrer Erkrankung nicht impfen lassen. Wenn jetzt auf der politischen Ebene ständig nur über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert wird, statt diese zu beschließen, heißt das: Man nimmt in Kauf, dass diese vulnerablen Personen sich ständig selbst isolieren müssen, um sich nicht zu infizieren. Das ist eine der Folgen der niedrigen Impf­quote, die bei der politischen Debatte völlig außer acht gelassen wird. Aus unserer Sicht muss Schluss damit sein, dass Behinderte so rein faktisch aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden.

Covid-19-Patienten mussten bereits aus der BRD nach Italien ausgeflogen werden. Gibt es für Menschen mit Behinderung schon schwerwiegende Folgen aufgrund der Knappheit von Betten und Personal?

Bisher ist uns kein Fall bekannt, dass jemandem etwa das Beatmungsgerät verweigert worden wäre. Allerdings mussten viele Behandlungen, die notwendig gewesen wären, verschoben werden. Das führt vielfach zur Verschlechterung der gesundheitlichen Situation – sowohl bei Menschen mit einer Behinderung als auch bei krebskranken Personen. Eine verschobene Behandlung kann letztlich den Tod bedeuten. Die Problematik beginnt bei einer abgesagten Physiotherapie, die eine Verschlimmerung der Erkrankung hätte verhindern können, und setzt sich fort bei Chemotherapien oder Operationen, die nicht stattfinden können.

Wie akut ist diese Gefahr?

Ich nenne ein Beispiel: Ein querschnittsgelähmter Mann mit Harninkontinenz lässt seine Blase nicht mehr in der Klinik mit Botox behandeln, weil er einerseits befürchtet, sich dort mit Corona zu infizieren, andererseits dort das bereits gestresste Personal nicht noch zusätzlich belasten will. Statt dessen nimmt er Medikamente ein, die Nebenwirkungen verursachen. Vorsorgeuntersuchungen unterbleiben, Behandlungen werden abgebrochen, das bestätigen auch Zahlen der Krankenkassen.

Was müssten die Ampelregierung und Gesundheitsminister Karl Lauterbach veranlassen, damit Menschen mit einem Handicap in der Pandemie nicht diskriminiert werden?

Laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes darf die Entscheidung über die Triage nicht Ärzte- und Krankenhausverbänden überlassen werden. Die Regierung muss bei all ihren Entscheidungen die Lage der Behinderten gleich mitdenken. Vertreter aus den Behindertenverbänden oder aber aus großen Sozialverbänden, die entsprechende Einrichtungen betreuen, sollten dazu auf Augenhöhe einbezogen werden. An der Zusammensetzung des neuen »Expertenrats«, der die Bundesregierung berät, ist zu sehen, dass dies nicht immer der Fall ist. Das muss sich ändern.