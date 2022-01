Ampel spart bei den Reichen

imago images/Fotostand Christian Lindner hat nichts für Geringverdiener übrig

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, hohe Vermögen stärker zu besteuern. »Die Ampel hat es nicht geschafft, ein Konzept für mehr Steuergerechtigkeit vorzulegen«, sagte der Vorsitzende Reiner Hoffmann gegenüber dpa am Montag. Notwendig seien eine Vermögenssteuer sowie mehr öffentliche Steuereinnahmen durch eine Reform der Erbschaftsteuer und eine höhere Körperschaftsteuer. »Eine Reform der Erbschaftssteuer wäre keine Steuererhöhung, sondern Subventionsabbau«, sagte der DGB-Chef. Dadurch könnten für die öffentlichen Haushalte jedes Jahr zwischen fünf und sieben Milliarden Euro gewonnen werden.

Die Pläne der Bundesregierung weisen allerdings in eine andere Richtung. Mit der FDP werde es keine Steuererhöhungen geben, hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gegenüber Bild am Sonntag angekündigt. In den kommenden vier Jahren seien statt dessen Entlastungen für Unternehmen und Gutverdiener in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro vorgesehen. Zudem solle ein »Coronasteuergesetz« geschaffen werden, durch das Verluste der Jahre 2022 und 2023 mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden können. Von 2023 an solle die reguläre Schuldenbremse gelten.

Applaus erhielt Lindner vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft: Der Minister setze »zum Jahresbeginn und mitten in der Coronapandemie einen wichtigen Akzent für Investitionen und Wachstum«, sagte der Geschäftsführer Markus Jerger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgabe).

Das Großkapital ist hingegen weniger zufrieden mit den Plänen des Finanzministers. Echte Steuersenkungen werde es mit SPD und Grünen nicht geben, und Lindner solle aufhören, etwas anderes vorzugaukeln, kommentierte Springers Welt am Montag. »Er ist als Finanzminister vielleicht der heimliche Kaiser der Ampel, aber er ist nackt.« Im Wahlkampf hatte die FDP für eine umfassende Senkung der Unternehmenssteuern geworben.