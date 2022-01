Bye-bye, BRD-Kapital

Uncredited/CHINATOPIX/dpa Leinen los: Das Zentrum der Weltwirtschaft verschiebt sich nach Asien (Hafen Qingdao in China, 7.11.2021)

Das zum 1. Januar in Kraft getretene asiatisch-pazifische Handelsbündnis RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) gilt mit seinen 15 Mitgliedstaaten als das größte der Welt. Neben China, Japan und Südkorea sind die zehn südostasiatischen ASEAN-Länder sowie Australien und Neuseeland darin vertreten. Es erwirtschaftet fast ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung, wickelt knapp ein Drittel des globalen Handels ab und zählt eine Bevölkerung von rund 2,2 Milliarden Menschen. Zum Vergleich: Die EU bringt es mit ihren 450 Millionen Einwohnern auf nur 18 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung.

Das RCEP wird in den nächsten 20 Jahren mehr als 90 Prozent aller Zölle zwischen den Mitgliedstaaten abbauen und damit den innerasiatischen Handel fördern. War die Außenwirtschaft vor allem der ehemaligen Kolonien in Südostasien bisher stark auf die einstigen Kolonialmächte in Europa und Nordamerika ausgerichtet, so werden Ost- und Südostasien nun von ihnen unabhängiger werden. Manchen gilt das RCEP bereits als Kern eines beginnenden »asiatischen Jahrhunderts«.

Für die Wirtschaft Deutschlands, der EU und der USA hat das konkrete Folgen. So werden etwa deutsche Unternehmen, die in Ost- oder Südostasien Geschäfte machen, mit schärferer Konkurrenz aus anderen RCEP-Staaten zu rechnen haben. Die UN-Handelsorganisation UNCTAD sagt den USA und der EU Exporteinbußen von 5,1 Milliarden US-Dollar respektive 8,3 Milliarden US-Dollar voraus. Um von RCEP zu profitieren, werden wohl auch deutsche Firmen ihre Standorte und ihre Lieferketten in der Region ausbauen. Das drohe zu Lasten ihrer deutschen Standorte zu gehen, warnte Jürgen Matthes vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln am 21. Dezember.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnte vor drohenden Verlusten für Konzerne aus der BRD. Berlin und die EU müssten Maßnahmen ergreifen, um in Asien »den Anschluss nicht zu verlieren«, forderte der Außenhandelschef des Verbands, Volker Treier, in der Rheinischen Post vom 28. Dezember. Schlössen sich Ost- und Südostasien handelspolitisch enger zusammen, müsse die EU ihrerseits mehr Handelsverträge mit den Staaten der Region vereinbaren. Andernfalls drohe sie abgehängt zu werden.

Die globale Schwerpunktverschiebung dürfte sich zudem nicht nur durch die Verlagerung von Lieferketten in die RCEP-Länder bemerkbar machen, sondern etwa auch dadurch, dass im Rahmen des Bündnisses zunehmend wichtige Standards und Industrienormen beschlossen werden, etwa zur künstlichen Intelligenz. Damit wären die alten Mächte Europas und Nordamerikas erstmals an zentralen Weichenstellungen für die globale Ökonomie nicht unmittelbar beteiligt. Nachteilige Folgen drohen sich zudem für zwei wichtige Verbündete des Westens im Machtkampf gegen China zu ergeben: Indien und Taiwan gehören dem RCEP nicht an; sie werden daher von der wohl bevorstehenden Konzentration von Lieferketten in den RCEP-Ländern nicht profitieren.

Während das RCEP in der Region von vielen als Schritt ins »asiatische Jahrhundert« gefeiert wird, bleibt Kritik nicht aus. So weist etwa der Internationale Gewerkschaftsbund darauf hin, dass das Abkommen weder Arbeiterrechte noch Umweltstandards festschreibt. Auf den Philippinen suchen Kleinbauern die nationale Ratifizierung noch zu verhindern: Sie fürchten, beim Abbau der Zölle nicht gegen große Agrarkonzerne bestehen zu können.