Prekäre Rückkehr

Ob Gerd Mielke und Fedor Ruhose – der eine Professor für Politikwissenschaft an der Universität Mainz, der andere Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit und Soziales – ihre Analyse der Krise der Sozialdemokratie im Moment noch immer so anlegen würden, wie sie das vor der Bundestagswahl getan haben, ist nicht sicher. Gewiss scheint aber, dass das schmale Buch nun nicht mehr viele Leser finden wird. Die SPD hat bislang noch nicht einmal eine schlüssige Antwort darauf gegeben, wie der wenige Monate zuvor noch utopisch anmutende Wahlerfolg vom 26. September zu erklären ist – das lässt darauf schließen, wie schwach in dieser Partei das Bedürfnis ausgeprägt ist, sich jetzt noch mit vergangenen Niederlagen zu befassen.

Dabei lohnt sich die Lektüre durchaus. Was Mielke/Ruhose zusammentragen, ist eine auch für linke Beobachter der schon abgeschriebenen, nun aber – ohne wirklich einen politisch-inhaltlichen Ausstieg aus dem Niedergang der letzten zwanzig Jahre gefunden zu haben – ins Kanzleramt zurückgekehrten Sozialdemokratie interessante Binnensicht.

Die lässt sich so zusammenfassen: Die »Strategie der ängstlichen Konfliktvermeidung« etwa in der Verteilungs- und Sozialpolitik ist falsch; eigene Positionen müssen offensiv entwickelt, die Konflikte »um die in den Schröder-Jahren plötzlich zum Leitmotiv erhobene sozialdemokratische Marktkonformität« ausgetragen und im besten Fall mit einer Rückkehr zur »traditionellen sozialdemokratischen Maxime«, Politik als »Kontroll- und Gegenmacht« zu Marktdynamiken »zu stärken«, beendet werden. Nach der Erscheinungsseite stellt sich die Krise für die Autoren in drei damit vermittelten Punkten dar: Die SPD erscheine als eine »Partei ohne Eigenschaften«; ihr Führungspersonal könne die »breiten Glaubwürdigkeitslücken« nicht schließen; die Partei falle als Organisation durch eine »fast schon chronische Schwäche und Konfusion« auf.

Für den Zeitraum ab 2019 konstatieren Mielke/Ruhose einen »ambivalenten Ausklang« der Dauerkrise und eine »prekäre Rückkehr ins sozialdemokratische Feld«. Die Installation des neuen Führungsduos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken durch die um eine Distanzierung von der Agendapolitik bemühte Parteibasis sei eine »bittere Niederlage« für das »Parteiestablishment« gewesen. Der Leitantrag des Berliner Parteitages habe sich von dem »fatalen Politikverständnis der Schröder-Jahre« distanziert.

Gleichzeitig allerdings habe sich die Entkoppelung von fehlgeschlagenen Kampagnen einerseits und selbstkritischer Fehleranalyse andererseits auf die operative Ebene der Parteizentrale ausgedehnt: Die Dankesbekundungen für deren Arbeit habe der politisch verantwortliche Generalsekretär Lars Klingbeil »sogar selbst« vorgetragen. Der personelle Umbruch sei auf die beiden neuen Vorsitzenden beschränkt geblieben, die wie »Fremdkörper in dem weitgehend unversehrten Parteiestablishment wirken«. Inzwischen ist Klingbeil neben Esken Parteichef – eine entschlossene »Rückkehr ins sozialdemokratische Feld« dürfte damit vom Tisch sein.

Durchaus bemerkenswert ist, dass Mielke/Ruhose hier und da kritisch den Mechanismus benennen, mit dem die SPD über Jahre von liberalen und konservativen Leitmedien »auf Kurs« gehalten wurde. Sie weisen etwa auf die »scharfe mediale Kritik« hin, mit der »zaghafte Annäherungsversuche« von Walter-Borjans/Esken an »klassische sozialdemokratische Positionen« eingedeckt wurden: »Die Liste der Vorhaltungen« unter dem Motto »Die SPD schafft sich ab« sei endlos gewesen. Dabei sei gerade hier ein Element »bizarrer Komik« unübersehbar, wenn sich liberale und konservative Journalisten als »Hüter der Sozialdemokratie« aufspielten und dabei großzügig über den Niedergang der Partei unter von ihnen goutierten Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten wie Steinmeier, Steinbrück, Schulz, Müntefering, Gabriel und Nahles hinwegsähen. Wer, fragen sie, hat eigentlich die SPD in 20 Jahren von »triumphalen 40,9 Prozent« bis auf 13 Prozent in bundesweiten Umfragen geführt?

Interessant für Leser mit Interesse an der Partei Die Linke ist die Seelenruhe, mit der Mielke/Ruhose über eine Zusammenarbeit oder einen Zusammenschluss mit der Linkspartei schreiben. Eine »Operation Annäherung« wollen sie nicht nur nicht ausschließen; sie fordern sie sogar ein – bezeichnenderweise, ohne sich noch darüber den Kopf zu zerbrechen, ob die beiden Parteien inhaltlich kommensurabel sind. Das dürften indes auch viele Leute im Karl-Liebknecht-Haus nicht mehr für nötig halten.