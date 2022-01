Nachschlag: Böser Spuk

Columbia Pictures/imago images/Everett Collection »Übersprühend vor Witz und blendenden Dialogen« – Maxim Biller

Da wurde ganz ordentlich rumgenörgelt: an »Ghostbusters«, dem Original von Ivan Reitman aus dem Jahr 1984, mit dem nahezu blutjungen Bill Murray und einem noch jüngeren Dan ­Aykroyd in den männlichen Hauptrollen, einer sexy gruseligen Sigourney Weaver in der weiblichen. Mein Vater, der mich ins Kino begleitet hatte, schnaufte angestrengt, rief dauernd: Was soll der Quatsch? Man muss dazu sagen, der Mann war Mathe- und Physiklehrer, ging zum Lachen lieber in den Keller, wo seine pfeilschnellen Modellflugzeuge sich vom letzten Absturz erholten. Spirituelles war ihm zuwider, Hollywood hin oder her – Halbgötter, Dämonen, der Marshmallow-Mann, ein putzig-gefräßiger Grüngeist namens Slimer, so ein Mist. Fürn Arsch, der Kinonachmittag? Nicht ganz. Ich setzte mich irgendwann woanders hin, die Kinos in Herzberg am Harz waren nie ausverkauft. Der schöne Spuk aus flachen Witzen und erlesenen Effekten hatte gewonnen. Der böse Spuk war vorerst vorbei. (msa)