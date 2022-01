»Sie betreiben klassische Täter-Opfer-Umkehr«

Sachelle Babbar/imago images/ZUMA Wire Antifaschistische Kundgebung in München (18.7.2020)

Vor dem Landgericht Mühlhausen läuft der Prozess gegen die Neonazis Nor­dulf H. und Gianluca B., bei dem Sie einen der Nebenkläger vertreten. Die Angeklagten sollen im April 2018 zwei Göttinger Journalisten, die am Anwesen von NPD-Vize Thorsten Heise im nordthüringischen Fretterode recherchiert hatten, attackiert haben. Wie stellen H. und B. den Ablauf dar?

Nordulf H. hat sich dahingehend eingelassen, dass er die Nebenkläger in ihrem Auto vor dem Grundstück gesehen und bemerkt habe, dass aus dem Auto heraus mit einer Gopro-Camera – das sind kleine, einfache Kameras – fotografiert worden sei. Als er auf das Auto zugegangen sei, sei dieses losgefahren, und er habe aus dem Weg springen müssen, um nicht überfahren zu werden. Eine Verfolgung des Autos durch ihn und Gianluca B. habe nur stattgefunden, weil man sich das Nummernschild notieren und die Löschung der Fotos verlangen wollte. Es sei aber keine Verfolgungsjagd gewesen, sondern nur ein verkehrsregelkonformes Hinterherfahren. Am eigentlichen Tatort hätten die Nebenkläger erneut versucht, H. zu überfahren. Dieser habe aus Wut hierüber eine Scheibe des Fahrzeugs eingeschlagen. Der eingesetzte Baseballschläger soll durch die Nebenkläger mitgeführt worden sein. Der massive Schlag auf den Schädel eines der Nebenkläger soll nicht absichtlich, sondern nur beim Herumfuchteln zur Verteidigung passiert sein. Den Raub der Kameraausrüstung sowie den Einsatz eines Messers bestreiten die Angeklagten.

Wie ist die Version der Angeklagten im Lichte von Aussagen von Zeugen und der medizinischen Gutachterin zu bewerten?

Die Angeklagten betreiben mit ihrer Darstellung des Geschehens eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Die Beweisaufnahme hat bislang die Darstellung der Angeklagten in nahezu allen Punkten widerlegt. Zeugen haben klar geschildert, dass es eine in höchstem Maße risikoreiche Verfolgungsjagd über die Landstraße gegeben habe, dass die Angeklagten Schlagwerkzeuge, auch den Baseballschläger, mitgeführt hätten. Die Gutachterin hat ausgeschlossen, dass die Wunde am Bein meines Mandanten anders als durch einen Messerstich entstanden sein könnte. Die durch die Nebenkläger gesicherten Fotos wurden in Augenschein genommen. Auflösung der Bilder und der sichtbare Zoom schließen die Verwendung einer Gopro-Camera aus.

Was hat der Prozess zu den Ermittlungspannen der Polizei ergeben?

Die vor Ort durch die Polizeikräfte geleistete Arbeit kann man nicht anders denn als desaströs beschreiben. Der Polizei waren unmittelbar nach dem Vorfall durch die Nebenkläger die Namen von Tatverdächtigen, deren Wohnorte und der Zusammenhang zum Anwesen von Heise in Fretterode bekanntgegeben worden. Der Angeklagte B. lebt dort in einem Nebenhaus. Hier sind die Beamten vorstellig geworden. Nach der Mitteilung, dass B. nicht zu Hause sei, zogen sie jedoch wieder ab, ohne dass eine Durchsuchung nach dem Verdächtigen oder Beweismitteln stattgefunden hätte. Das Haus von Heise wurde trotz anders lautender Anweisung ebenfalls nicht durchsucht, sondern nur oberflächlich in Augenschein genommen.

Die Anklage wegen des Überfalls auf die Journalisten lautet auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Wie steht es um die Erweiterung um den Vorwurf des versuchten Totschlags?

Wir gehen angesichts der Durchführung der Tat weiterhin davon aus, dass dieser Überfall für die Nebenkläger auch tödlich hätte enden können. In rechtlicher Hinsicht sieht es allerdings so aus, dass für die Annahme eines versuchten Tötungsdeliktes eine konkrete, und nicht nur eine abstrakte Lebensgefahr hätte bestehen müssen. Dies hat die Gutachterin nach den Verletzungsbildern ausgeschlossen, so dass wir davon ausgehen, dass keine Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdeliktes erfolgen wird.

Sind Sie mit dem Agieren des Gerichts bisher zufrieden?

Das Gericht vermittelt den Eindruck, an einer Aufklärung wirklich interessiert zu sein und die Verhandlungstage gut vorbereitet zu bestreiten. Sowohl den Nebenklägern als auch allen anderen Zeugen und Zeuginnen wurde genug Raum für ihre Aussagen gegeben. Ein Interesse ist auch an Details gegeben.