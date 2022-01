Hungern für die Profite

Fabrizio Bensch/REUTERS Es soll Schluss sein mit »Ramschpreisen« bei Fleischerzeugnissen, so Özdemir

Die Inflationsrate liegt hierzulande schon seit Monaten auf Rekordniveau. Neben den Energiekosten tragen insbesondere Preissteigerung im Nahrungsmittelsektor dazu bei: Um 4,4 Prozent teurer wurden Essen und Trinken innerhalb eines Jahres. Bei Molkereiprodukten und Eiern lag die Rate sogar bei sechs Prozent; die Preise für Brot und andere Getreideerzeugnisse haben um fünf Prozent zugelegt. Im unteren Einkommensbereich wird es somit immer schwerer, sich angemessen zu ernähren. Doch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) will die Preisspirale auch im neuen Jahr weiter antreiben.

Denn dann soll nach dem Willen des Ministers Schluss sein mit den »Ramschpreisen«. Vor allem Fleischerzeugnisse sollen teurer werden, damit die Preise »die ökologische Wahrheit« ausdrücken. Sonst würden Bauernhöfe in den Ruin getrieben und Fortschritte beim Tierwohl verhindert werden. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagausgaben) betonte Özdemir, Fleisch solle zwar kein Luxusgut werden. Es sei aber »unredlich zu versuchen, bei dem Thema bestimmte Gruppen gegeneinander auszuspielen«.

Doch genau das tut Özdemir, wenn er die Not vieler Landwirte anführt, um Preissteigerungen zu rechtfertigen, die vor allem Menschen am unteren Ende der Einkommensskala treffen. Als ob die zusätzlichen Einnahmen von Handelsoligopolen wie Aldi oder Lidl ­sowie der internationalen Agrar- und Nahrungsmittelkonzerne à la Tönnies oder Nestlé am Ende auf irgendwelchen kleinen Bauernhöfen ankämen, wo dann davon großzügigere Ställe gebaut würden. Die Ausbeutung der Produzenten steht nicht zur Disposition – weder auf dem kleinen Hof in der BRD noch auf den Kaffeeplantagen und Gemüsefeldern im globalen Süden. Es geht um die Profite jener Konzerne, die die Lieferketten dominieren. Das weiß auch der Landwirtschaftsminister.

Ginge es Özdemir ernsthaft um eine höhere Lebensmittelqualität und mehr Tierwohl, müsste er sich dafür einsetzen, die Kaufkraft der zahlreichen von Armut betroffenen oder bedrohten Menschen zu stärken – also Sozialleistungen zu erhöhen und den Niedriglohnsektor zurückzudrängen. Das wäre eine 180-Grad-Wende, die der von den sogenannten Realos dominierten Partei nicht zuzutrauen ist. Schließlich fungiert das von den Grünen mit durchgesetzte Hartz-IV-System nicht nur als Verarmungsmaschine für Erwerbslose, sondern zugleich als Drohkulisse für Beschäftigte, die höhere Löhne fordern.

Özdemirs Vorstoß liegt voll auf dieser Linie. Die Marschrichtung »Klimaschutz, solange sich die Kosten nach unten abwälzen lassen«, hatte Parteichefin Annalena Baerbock bereits im Wahlkampf vorgegeben, mit der Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der zuletzt ohnehin exorbitant gestiegenen Benzinpreise. Um die Preisdynamik im Lebensmittelsegment weiter ­anzuheizen, will Özdemir »unter anderem die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und die Fusionskontrolle stärken« sowie »prüfen, ob der Verkauf von Lebensmitteln unter Produktionskosten unterbunden werden kann«.

Applaus kommt vom Umweltverband Greenpeace, der einen weiteren Vorschlag zur Verteuerung von Grundnahrungsmitteln beisteuert: »Die neue Bundesregierung sollte die Mehrwertsteuer für Fleisch und Milchprodukte an den regulären Satz von 19 Prozent anpassen«, so der Landwirtschaftsexperte der Organisation, Matthias Lambrecht, gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). Im Gegenzug könne es Steuersenkungen bei Obst und Gemüse geben. Mehr Geld für die Erzeuger ist allerdings auch in diesem Modell nicht vorgesehen.

Klagen über hohe Preise kamen zuletzt auch aus der Führungsetage des Handelsriesen Rewe. »Es gab noch nie so viele Forderungen nach Preiserhöhungen von der Industrie wie in diesem Jahr«, sagte Konzernchef Lionel ­Souque vergangene Woche gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Ein Teil der Forderungen sei zwar wegen gestiegener Erzeugerpreise berechtigt. Es gebe aber auch multinationale Konzerne, die gegenüber ihren Aktionären damit prahlten, wie sie ihre Kosten gesenkt hätten und dennoch versuchten, sich an die Preiswelle anzuhängen. Man müsse aufpassen, dass sie damit nicht durchkommen, denn »am Ende zahlt dafür der Kunde«.