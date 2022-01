»Bayern« war erst der Anfang

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Immer wieder gen Osten: Besatzung der Fregatte »Bayern« in Wilhelmshaven (August 2018)

Rückt die Deutsche Marine bei ihrer nächsten Asien-Pazifik-Fahrt mit einer Flugzeugträgerkampfgruppe im Südchinesischen Meer ein? Die Frage wird, glaubt man Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, in Berlin bereits diskutiert. Der deutsche Marineinspekteur äußerte sich dazu am 21. Dezember auf einer Veranstaltung des International Institute for Strategic Studies (IISS) in Singapur, wo er sich anlässlich der Ankunft der Fregatte »Bayern« in der dortigen Changi Naval Base aufhielt. Die aktuelle Fahrt der »Bayern« sei lediglich ein kleiner Einstieg, erklärte Schönbach. Die nächste Fahrt, die für 2023 geplant sei, werde man mit zwei Kriegsschiffen durchführen, eins davon womöglich vom modernsten Typ »F 125«, eine Fregatte, die bis zu zwei Jahre am Stück in fernen Gewässern operieren kann. Um künftige Operationen zu erleichtern, verhandle man zur Zeit unter anderem mit Singa­pur über den Aufbau eines Logistikhubs. Schönbach plädiere zudem dafür, 2023 die Taiwanstraße zu durchqueren. Auch denke man darüber nach, einen französischen, britischen oder US-amerikanischen Flugzeugträger in den Indischen und den Pazifischen Ozean zu begleiten: Kanonenbootpolitik in ihrer brachialsten Form.

In den Gewässern Asiens und der Pazifikregion, in denen die Deutsche Marine künftig regelmäßig patrouillieren soll, wird immer häufiger, immer intensiver für den Krieg geübt, und immer mehr Staaten beteiligen sich daran. Dass die U. S. Navy im Südchinesischen Meer patrouilliert, ist ein alter Hut. Sie wird dabei inzwischen jedoch zunehmend von australischen und von japanischen Kriegsschiffen unterstützt. Ein Beispiel: Mitte November führten die Seestreitkräfte der USA und Japans erstmals gemeinsame Übungen für die U-Boot-Jagd im Südchinesischen Meer durch. Ende November hielten sie im Westpazifik östlich der Philippinen, in der Philippinensee, ein Manöver ab, an dem sich neben Kriegsschiffen aus Australien und Kanada auch die Fregatte »Bayern« beteiligte. Geübt wurden das Sperren von Seegebieten, der Luftkampf – ein US-Flugzeugträger war beteiligt – und erneut die U- Boot-Jagd. Die »Bayern« nahm damit an Manövern teil, die – so zeigen es die konkreten Übungsziele – auf einen großen Krieg vorbereiten. U-Boot-Jagd und Luftabwehr waren auch Teil einer Übung, die von den Marinen Frankreichs und Indiens im Juli gemeinsam abgehalten wurde. Anfang Dezember kehrte zudem der neue britische Flugzeugträger »HMS Queen Elizabeth« von einer mehr als sieben Monate dauernden Asien-Pazifik-Fahrt mit vielen Teilmanövern heim: Die Zahl der westlichen Staaten, die sich am Aufmarsch gegen China beteiligen, wächst.

Sollte jemand der Ansicht sein, China würde sich den geballten westlichen Machtdemonstrationen beugen und klein beigeben, dann irrt er. Auch die Volksrepublik intensiviert ihre Manöver im Süd- und im Ostchinesischen Meer sowie im Westpazifik. Mitte Dezember etwa kreuzte ihr zweiter Flugzeugträger, die »Shandong«, zu Kriegsübungen im Südchinesischen Meer; dabei probte sie ausdrücklich realistische Kampfszenarien. Gleichzeitig übte eine andere Marine­einheit mit scharfem Schuss. Darüber hinaus weiten China und Russland ihre gemeinsamen Manöver aus. Mitte Oktober etwa führten sie im Japanischen Meer eine Marineübung durch, zu der Beijing größere Einheiten entsandte als je zuvor. Trainiert wurden unter anderem Luftabwehr und U-Boot-Jagd. Anschließend brachen Kriegsschiffe beider Staaten zu einer ersten bilateralen chinesisch-russischen Patrouillenfahrt im Westpazifik auf, dabei stets argwöhnisch beobachtet von den japanischen Streitkräften. Chinesisch-russische Patrouillen würden künftig öfter durchgeführt, teilten chinesische Militärexperten mit.

Alles nur Übungen? Nun, über einen heißen Krieg wird zumindest in den Vereinigten Staaten immer intensiver diskutiert. Häufig steht dabei Taiwan im Mittelpunkt. »Wird der nächste amerikanische Krieg einer mit China sein?«, so fragte im August die Zeitschrift The New Yorker. »Amerika muss sich auf einen Krieg mit China um Taiwan vorbereiten«, forderte im November die Tageszeitung The Hill. Im Oktober hatte CNN berichtet, ein aktuelles »War Game« habe ergeben, man habe zur Zeit »wenig gute Optionen«, sollte China eine von Taiwan kontrollierte Insel im Südchinesischen Meer erobern. Antworte Washington militärisch – und daran kann ja kaum ein Zweifel bestehen –, dann könne ein ausgewachsener »Krieg zwischen den Supermächten« womöglich nicht mehr zu vermeiden sein.

Mitte Dezember meldete sich nun auch die renommierte US-Zeitschrift Foreign Affairs zu Wort. Washington bereite sich auf »den falschen Krieg mit China« vor, kritisierte das Blatt. Zwar seien die Militärs angewiesen worden, »glaubwürdige Pläne zur Verteidigung Taiwans« zu entwickeln. Doch gingen sie irrtümlich davon aus, sie könnten einen Waffengang um die Insel rasch für sich entscheiden. Vermutlich sei das aber nicht der Fall. Ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik werde »eher lang als kurz« sein und sich nicht lokal eingrenzen lassen; er werde sich ausdehnen und eskalieren. Die Kriegsparteien würden »neue Fronten eröffnen« und jeweils ihre Verbündeten in den Kampf hineinzerren. Sie würden »ihre Ziele ausweiten und sich weniger um zivile Opfer Gedanken machen«, zuweilen wohl sogar »ausdrücklich Zivilisten ins Visier nehmen«, indem sie Städte bombardierten oder zivile Schiffe angriffen. Und nicht zuletzt: Jeder Krieg zwischen den USA und China drohe zu einem Atomkrieg zu werden. Das sei ein Szenario, auf das sich Washington realistischerweise vorbereiten müsse – nicht auf eine kurze, schnell beendete Schlacht um Taiwan.

Das sind Perspektiven, die sämtliche Staaten betreffen, die ihre Kriegsschiffe in die Gewässer Asiens und der Pazifikregion entsenden und in einem etwaigen großen Krieg zwischen den USA und China Partei wären – auch Deutschland mit seinen Fregatten im Indischen und im Pazifischen Ozean.