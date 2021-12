Tönerne Füße

jW

Kriegsstimmung breitet sich im Westen imperialismusbedingt pandemisch aus. Kein Wunder, dass die weniger lesefähigen Teile des deutschen Bürgertums wie seit Reichsgründung 1871 bei Impfangeboten sich vor allem um ihr biologisches Erbgut sorgen, unter meist fürsorglicher Polizeibetreuung zu Tausenden gegen Demonstrationsverbote demonstrieren, wirre Sagen von einer Weltverschwörung unterschreiben oder die eigene Familie und sich selbst erschießen. Die Tagblätter der lesenden Minderheit machen mit, haben aber den Hauptfeind nicht in Impfdiktatoren, sondern im Osten ausgemacht. Die Parole lautet: Putin kann nichts, weiß nichts, ist nichts, lediglich Feind der Menschheit Nummer eins.

Noch hat niemand im deutschen Kommentiergewerbe Putin als »Wiedergänger Hitlers« halluziniert wie Hans Magnus Enzensberger 1991 den Iraker Saddam Hussein. Der westgermanische Dichter prophezeite: »Woran Hitler und Saddam gescheitert sind, am Endsieg, das heißt, an der Endlösung – ihrem nächsten Wiedergänger könnte sie gelingen.« Das steht nach Verlautbarungen deutscher Zeitungen kurz bevor. Am Dienstag verkündete z. B. FAZ-Redakteur Reinhard Veser: Das Gerichtsurteil zur Auflösung der vom Westen finanzierten russischen Organisation »Memorial« sei der »Schlusspunkt einer Entwicklung, in der Russ­land von einem auto­ri­tä­ren Staat mit eini­gen frei­heit­li­chen Nischen zu einer Dikta­tur gewor­den ist.« Bei den Moskowitern finden Machtübertragung, Reichstagsbrand und Ermächtigungsgesetz an einem Tag statt.

Noch näher dran an der weltgeschichtlichen Zäsur ist Stephan-Götz Richter, Chefredakteur des Onlinemagazins The Globalist. Er schrieb in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel am 23. Dezember unter der Überschrift »Hauptstadt der Feiglinge«, die deutsche Russlanddiskussion verlaufe seit Jahren »oberflächlich bis eskapistisch«. Ihr einziges Ziel scheine zu sein, »der Wahrheit nicht ins Auge schauen zu müssen. Das ist für die faktische Vormacht der Europäischen Union schon ein ziemlicher Akt der Feigheit.«

Wolle die neue deutsche Regierung gewissermaßen den Angstschweißgeruch loswerden, komme sie an einer »elementaren Einsicht« nicht vorbei: »Wladimir Putins Russland ist eine reine Negationsmacht, … zu der man keine Brücken mehr bauen kann.« Da bleibt wohl nur schießen. Zum Glück für Berlin ist aber Moskau auf dem falschen Trip, »denn in Putins Umfeld geht es nicht um wirtschaftliche Modernisierung, sondern um die Ausbeutung russischer Rohstoffreserven zum Wohl von Oligarchen«. Und er hält mit den Dollars, die er damit erlöst, »das Regime des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko am Leben«. Ein Scheinriese. »Appeasement-Politik« könne bei dem jedenfalls nicht die richtige Antwort sein, denn »Putin zielt auf ein ›Rollback‹ all dessen, was seit 1990 in Europa in puncto nationaler Befreiung erreicht worden ist«.

Der Wiedergänger will offenbar den DDR-Anschluss rückgängig machen, ist aber erst ungefähr im Jahr 1938 beim Münchner Abkommen. Jedenfalls sollte Olaf Scholz, so Richter, »kein Interesse daran haben, als deutscher Neville Chamberlain in die Geschichte einzugehen«. Hitler sitzt also in Moskau, aber der Weg dorthin ist so frei, wie ihn Chamberlain in München damals für den Berliner Superstrategen machte.

Das meint auch der grüne Globalist und Exchef der Heinrich-Böll-Stiftung Ralf Fücks. Er twitterte am 26. Dezember: »Putins Weltmachtanspruch steht auf tönernen Füßen. Was ihm bleibt, ist das militärische Drohpotential.« Das mit den tönernen Füßen sahen auch des Führers Generalstäbler nach 1938 so, als sie den »Fall Barbarossa« entwarfen. Nicht nur ihre Sprache ist wieder da.