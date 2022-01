Die andere Pandemie

imago images/The Photo Access Nicht nur am Frauenkampftag gehen Mexikanerinnen für ihre Rechte auf die Straße (Toluca, 8.3.2021)

In Mexiko nimmt die Gewalt gegen Frauen und Kinder zu. Laut Zahlen des Nationalen Statistik- und Geographieinstituts des Landes ­(INEGI) wurden im vergangenen Jahr 3.957 Frauen und Mädchen ermordet – der Höchststand seit Beginn der systematischen Erhebung. Das sind im Durchschnitt mittlerweile fast elf Femizide pro Tag.

In einem zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember veröffentlichten Bericht ruft daher die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko die deutsche Bundesregierung dazu auf, »geschlechtsspezifische Gewalt in allen Gesprächsformaten mit der Regierung Mexikos als zentrales Thema anzusprechen und konkrete und messbare Fortschritte einzufordern, um Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen«.

Laut zahlreichen Studien verschiedener Frauenorganisationen haben die mehrmonatigen Ausgangsbeschränkungen, Schließungen von Schulen, Erwerbslosigkeit und das sogenannte Homeoffice die Gewalt drastisch befeuert: Frauen werden zurück in traditionelle Genderrollen gedrängt, während sie der männlichen Aggression, befördert durch beengte Wohnverhältnisse, stärker ausgesetzt sind. Der Anstieg der Fälle gewalttätiger Übergriffe ist auch an einer Zunahme von Notrufen bemerkbar, Frauen stehen vor Schutzeinrichtungen Schlange. Besonders betroffen sind durch ausgeprägte ökonomische Unsicherheit und Diskriminierung nach wie vor marginalisierte Gruppen wie indigene Frauen, Migrantinnen, transgeschlechtliche Menschen sowie politisch aktive Feministinnen und Journalistinnen.

Eine qualitative Studie der United Nation for Women von Ende 2020 arbeitete heraus, dass es vor allem die physische Gewalt ist, die während der Lockdownmonate stark gestiegen ist – inklusive ihres mörderischen Potentials. Laut der mexikanischen Ausgabe der Tageszeitung El País vom 25. November wurden seit 1990 konstant mehr Femizide pro Jahr gezählt, in den vergangenen fünf Jahren war der Anstieg jedoch besonders rasant. Bei allen Fällen geschlechtsspezifischer Gewalt liegt die Straflosigkeit laut der Zeitung bei 95 Prozent. »In Mexiko haben wir Gesetze, aber keine Gerechtigkeit. Was bringen uns Mechanismen wie Schutzbefehle oder der Ausruf von Gendernotständen, wenn sie nur auf dem Papier existieren?« beklagt daher die Journalistin und Aktivistin Lulú Barrera in einem Video der feministischen Initiative »Spotlight«.

Der Grund: Es mangelt vor allem an politischem Willen. Die Folge davon ist, dass es Institutionen, die für die Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt sowie Strafverfolgung verantwortlich sind, an finanziellen, personellen und technischen Mitteln fehlt. Im Juni 2020 kürzte die sich als progressiv gebende Regierung von Präsident Andrés Manuel López Obrador den Etat des Nationalen Fraueninstituts (Instituto Nacional de las Mujeres) für feministische Belange um 75 Prozent. Gleichzeitig gibt es einen zunehmende Militarisierung der Gesellschaft und das organisierte Verbrechen weitete sich aus, was auch zu mehr Schusswaffenbesitz führt.

Vermehrte feministische Großdemonstrationen in Mexiko sind Ausdruck von Wut und Verzweiflung. Doch statt die Belange ernst zu nehmen, reagiert die Regierung mit unverhältnismäßig brutaler Repression – zahllose Übergriffe auf friedlich Protestierende, willkürliche Festnahmen, sexualisierte Gewalt, Folter und auch der illegale Einsatz von Schusswaffen wurden in den vergangenen zwei Jahren von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert.

An die in Mexiko vorherrschende systematische Herabsetzung von Frauen und die weitverbreiteten gewalttätigen Praktiken erinnerte am 25. November auch die UN-Frauenorganisation Mexiko. In einem zum Anlass des Internationalen Tags gegen Gewalt gegen Frauen veröffentlichten Statement heißt es: »Wir werden uns nicht von der Covid-19-Krise erholen und gleichberechtigte Gesellschaften aufbauen können, solange die Hälfte der Menschheit unter dieser zerstörerischen ›anderen Pandemie‹ leiden muss – die der Gewalt gegen Frauen.«