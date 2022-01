Menstruation macht arm

Abel Uribe/imago images/ZUMA Press »Kein Luxus«: Protest in den USA gegen die Besteuerung von Menstruationsartikeln (Chicago, 19.10.2019)

Der Verkauf von Menstruationsartikeln zieht weltweit an. Wurden in diesem Jahr auf dem sogenannten globalen Markt für weibliche Hygiene noch 38,18 Milliarden US-Dollar umgesetzt, sind nach Schätzungen des Marktforschungsinstituts Fortune Business Insights bis 2028 rund 54 Milliarden für die Hersteller wie Procter & Gamble oder Johnson & Johnson (O. B.) drin. Die Zeche bezahlen müssen wiederum diejenigen, die Monat für Monat auf diese Produkte angewiesen sind – zu jedem Zeitpunkt durchschnittlich 800 Millionen Menschen.

Aber nicht nur die großen Konzerne verdienen daran, auch die Mehrheit der Staaten hält es weiterhin für nötig, auf Tampons, Binden und Co. Steuern zu erheben. Hierzulande brauchte es zwei Petitionen, die von mehr als 270.000 Personen unterzeichnet wurden, damit Menstruationsartikel steuerlich nicht mehr als Luxusgut galten. Aber auch seit Januar 2020 müssen weiterhin sieben Prozent abgeführt werden. Und entgegen der ursprünglichen Versprechungen der Hersteller, wurden die Preise natürlich dennoch angehoben. Großbritannien machte damit nach dem »Brexit« tatsächlich Schluss und ließ die sogenannte Tamponsteuer fallen. Innerhalb der EU ist das jedoch nicht so einfach. Hier sieht das EU-Recht gewisse Mindeststeuersätze vor, allein Irland konnte sich dem entziehen, da die steuerliche Befreiung schon vor der unionsweiten Regelung in Kraft war. Vorreiter in diesem Feld war 2011 Kenia, weitere Länder wie Indien, Malaysia, Südafrika, Kanada und Australien folgten – sind nach wie vor jedoch eine Minderheit.

Auch in der Türkei gibt es vor allem angesichts der derzeitigen Wirtschaftskrise und horrenden Inflation zunehmenden Widerstand gegen die hohe Besteuerung. Die 2013 gegründete feministische Studentinnengruppe Kampüs Cadilari (Campushexen) forderte vor einer Woche bei einem Protest in Izmir erneut: »Periode ist kein Luxus – Finger weg von unserem Blut«, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. In der Türkei fallen Menstruationsprodukte in die höchste der drei Mehrwertsteuerklassen und werden als »Luxusartikel« mit 18 Prozent besteuert.

»Die ökonomische Lage der Türkei wird aufgrund der Wirtschaftspolitik der Regierung immer prekärer. Eine Folge ist die Verschärfung der Feminisierung von Armut«, sagte Buse Özyilmaz, Sprecherin der Campushexen in Izmir. Die hohe Besteuerung von Monatshygieneprodukten führe »zu einer Periodenarmut und komme daher einem patriarchalen Dolchstoß gleich«, gegen den sich feministischer Widerstand rege. Die Aktivistin fordert, Tampons und Binden müssten gleich behandelt werden wie Seife (acht Prozent). Wegen des Verfalls der Landeswährung Lira würden immer mehr Menstruierende auf billige Alternativen zurückgreifen. Dies führe nicht selten zu gesundheitlichen Folgen.

Vergessen werden sollte dabei natürlich nicht, dass jenseits aller Umsatzzuwächse, die auf einen verbesserten Zugang zu Menstruationshygiene hindeuten, immer noch rund 25 Prozent der Betroffenen an »Periodenarmut« leiden. 500 Millionen Frauen und Mädchen haben demnach kaum oder gar keinen Zugang zu den notwendigen Hygieneprodukten. Das gibt es jedoch nicht nur in armen Ländern. So gab beispielsweise 2017 in einer Befragung der Organisation Plan International in Großbritannien eine von vier Befragten in der Altersgruppe 14 bis 21 Jahre an, sich keine Menstruationsprodukte leisten zu können. In den USA ergaben Befragungen 2019 unter Teenagern, dass dort ebenfalls eine von fünf Schwierigkeiten hat, sich diese zu kaufen.

Dem entgegenwirken könnte letztlich nur eine komplette Übernahme der Kosten. Einige Länder haben das auch erkannt, so gibt es seit November 2020 in Schottland ein Gesetz, das die kostenfreie Herausgabe von Menstruationsartikeln durch die lokalen Behörden für alle vorsieht, »die darauf angewiesen sind«. In anderen Ländern wie Südafrika, Neuseeland, Kenia, Uganda oder einzelnen Regionen in Australien und Kanada wurden Initiativen gestartet, Tampons und Binden an Schulen kostenfrei abzugeben.