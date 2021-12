Gewehr bei Fuß

Zu jW vom 13.12.: »Einheit der Rivalen«

Herbei, o ihr Gläubigen (altes Weihnachtslied)! »Viele Verbündete waren nicht davon überzeugt, dass die Lage ernst ist«, sagte ein anonymer Beamter (?!) der Financial Times (FT). »Wir waren überrascht über diese Informationslücke – wie und warum die USA Dinge sahen, die wir nicht sahen.« Als ich diese beiden Sätze las, dachte ich gleich an die Rätselfrage aus Kindheitstagen: »Ich sehe was, was du nicht siehst.« Die erratenen Gegenstände waren harmloser Natur und meistens unschwer zu finden. Heute gibt es für die zu beantwortende Frage sogar kostenlosen Nachhilfeunterricht. Es geht um die auf Erkenntnissen der Geheimdienste der USA fußende Entdeckung, dass Russland schweres Militärgerät und entsprechendes Personal in Grenznähe zur Ukraine in Stellung gebracht habe und in Kürze die Ukraine überfallen werde.

In seinem am 7. Dezember in der Berliner Zeitung veröffentlichten Artikel unter dem Titel »Harter Kurs gegen Moskau« zitiert der Autor Michael Maier die FT mit den Worten, dass es Washington gelungen sei, die anfangs zögerlichen Verbündeten auf eine harte Linie einzuschwören – und zwar auch so, dass Konsequenzen folgen könnten. Diese Unterweisung der Europäer in bisher geheime Details sei bereits Anfang November vor einem Treffen der NATO-Minister gestartet worden. Die Geheimdienstinformationen haben geholfen, so die FT, die Europäer, und hier besonders Deutschland, von ihrem ursprünglich zurückhaltenden Kurs abzubringen. Auf diese Weise hätten es, so ein weiterer anonymer Informant (?!), die Amerikaner geschafft, die Europäer von Putins wahren Absichten zu überzeugen. Allerdings haben sich die transatlantischen Freunde nun selbst beeilt, sich freiwillig dieser lancierten Gehirnwäsche zu unterziehen, mehr noch – es gilt ja, Souveränität zu simulieren –, man will die von Putin gelenkte Bedrohung mit Sätzen aus dem eigenen Wortschatz befeuern. Auch die geltungssüchtige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stand sofort auf der Matte und drohte, auf »weitere Aggressionen und Verstöße gegen internationales Recht« mit verschärften Strafmaßnahmen zu reagieren. Dass auch die sogenannten Leitmedien sich dieser Sichtweise anschließen, lässt darauf schließen, dass wir es mit dem Tatbestand einer gleichgeschalteten Presse zu tun haben. Scott Ritter, ein ehemaliger US-Geheimdienstoffizier, hat das Spekulationstheater so kommentiert: »Die NATO wird die Ukraine nicht vor einer russischen Invasion verteidigen, die nur in den Köpfen der Ukraine, der USA und der NATO existiert.«

In dieses Bild hinein passt der von den USA verkündete Beschluss, die Olympischen Winterspiele in Beijing zu boykottieren. Als Argument wurde der »fortschreitende Genozid« an den Uiguren genannt. Obwohl dieser Vorwurf schon längst als Lüge entlarvt und dokumentiert wurde, wird er im Vorfeld von Olympia eine überarbeitete Neuauflage erfahren. Eine entsprechende Unterweisung der Verbündeten wird bald beginnen. Die neue Außenministerin steht schon, wie man so sagt, Gewehr bei Fuß.

Hans Schoenefeldt, Berlin

Gesicht wahren

Zu jW vom 17.12.: »NATO lädt nach«

(…) Nach der Videokonferenz von Joseph Biden und Wladimir Putin hat sich die Lage um die Ukraine wesentlich verändert. Als erstes sollte aufmerksamen Beobachtern auffallen, dass Biden Putin bezüglich der Ukraine freie Hand zugesagt hat. Putin wies Biden mit Satellitenbildern nach, dass der Komiker Wolodimir Selenskij die NATO als Geisel in seinem Plan missbrauchen wollte, den Donbass militärisch zurückzuerobern. Nicht umsonst waren in den letzten Tagen zunehmend Aufklärungsflüge der US-Amerikaner entlang der Frontlinie zu beobachten. Und wie anders kann man es interpretieren, wenn Biden sagt, die USA werden die Ukraine nicht mit militärischen Mitteln verteidigen? Am 11. Dezember wurde eine Nachricht vom US-Militär bekannt, dass die USA ein »Hilfspaket« an die Ukraine in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Form von Waffen stoppen. Danach hieß es dann, dass Präsident Selenskij dem Minsk-Abkommen plötzlich und schnell neues Leben einhauchen will. Er hat mit Emmanuel Macron dazu telefoniert. Anschließend hat er verkündet, er wolle jetzt das Abkommen vorantreiben und möglichst schnell das Referendum abhalten, das schon vor sechs Jahren unmissverständlich in diesem Abkommen festgelegt wurde und das er bislang einfach ignoriert hat. Ob Selenskij sein Vorhaben überlebt, ist fraglich. Er besitzt kaum das Hausrecht in der Ukraine. Die US-geführte NATO hat überhaupt kein Interesse, sich mit Russland wegen der Ukraine anzulegen. Das dumme Geschwätz, Russland müsse mit einem hohen Preis rechnen, sollte es dort eingreifen, kann getrost als politische Gesichtswahrung eingeordnet werden.

Istvan Hidy, Stuttgart

In der Falle

Zu jW vom 14.12.: »Vormarsch der Killerroboter«

Kein Interesse am Abbau der Gefahr des nuklearen Infernos, und auch der UN-Vertrag zur Ächtung der Atomwaffen ist nur Schall und Rauch … Ich frage mich, wie krank muss ein Mensch sein, diese atomaren Waffen auch noch weiterentwickeln zu wollen? Ich denke an einen Spruch, ich glaube von Albert Einstein: Keine Maus würde eine Mausefalle erfinden, aber der Mensch hat die Atombombe erfunden! Es ist nicht nur dämlich, sondern es bedroht unsere Welt, wenn wir Menschen den Atomkrieg in Erwägung ziehen für diverse Interessen. Es wird Zeit, diesen Wahnsinn zu stoppen! Oder der blaue Planet ist nicht mehr lange da.

René Osselmann, Magdeburg

Bestandteil der Klimastrategie?

Zu jW vom 17.12.: »Die Ärmsten bekommen nichts«

Wenn die neue Bundesregierung nicht bereit ist, die trickreich klein manipulierten Hartz-IV-Regelsätze sofort und deutlich zu erhöhen, muss hier sehr ernsthaft die Frage gestellt werden, ob die Posten Minister für Arbeit und Soziales und Bundeskanzler mit den richtigen Personen besetzt sind oder die Armut des auf staatliche Transferleistungen angewiesenen Teils der Bevölkerung, damit dieser über den Konsum keine natürlichen Ressourcen verbrauchen kann, Teil der Klimastrategie der neuen Bundesregierung ist.

Ulrich Neef, Plauen